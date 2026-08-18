Suman 30 años en Centroamérica evolucionando el descanso

Grupo Diveco identificó la oportunidad de traer a la región tecnología de primer mundo para la industria del descanso, y es por ello, que Therapedic, originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha traído soluciones que integran tecnología, innovación y soporte ortopédico para que cada noche se convierta en una oportunidad de recuperación y cada mañana en una oportunidad de rendir mejor.

Este año, más que celebrar un aniversario, la empresa inspira una conversación sobre un hábito que puede transformar la forma en que “vivimos, nos recuperamos y damos lo mejor de nosotros mismos”.

“Este sueño empezó hace 30 años, con tendencias que traen mas y mejor descanso, con una visión innovadora y empresarial. Y es así como Therapedic complementa muy bien el portafolio de Grupo Diveco, donde siempre luchamos por estar más fuertes, más agiles y más cerca, de acompañar el sueño de millones de centroamericanos, acompañándolos desde es el corazón de la casa, que es un buen colchón, una cama para poder descansar, recuperarse y rendir al máximo al día siguiente”, comentó Owen Oliva, gerente general de Grupo Diveco.

Dormir bien no significa solamente sumar horas de sueño; significa darle al cuerpo las condiciones necesarias para restaurar energía, recuperarse y prepararse para el siguiente desafío. Dormir no es el final del día. Es el comienzo del siguiente.

Cada vez más atletas, entrenadores y especialistas coinciden en algo: El entrenamiento desarrolla el cuerpo, pero es durante el descanso donde ocurre gran parte de la recuperación. Porque quien quiere rendir mejor (en el deporte, en el trabajo o en la vida) necesita planificar diferente su vida para descansar y rendir mejor.

Treinta años después, Grupo Diveco con su marca Therapedic reafirma su compromiso de seguir liderando la evolución del descanso. Porque cuando descansamos mejor, vivimos mejor. Cuando vivimos mejor, rendimos mejor. Y cuando damos nuestra mejor versión… el juego cambia.