Tu compañero de viaje está en tu celular

Disfrutar con inteligencia financiera no te limita, sino que te da algo más valioso: tranquilidad. Porque cuando sabes dónde está tu dinero, cuánto llevas gastado y qué opciones tienes, se puede vivir la experiencia completa, sin estrés, sin culpa y sin sorpresas al regresar.

ZIGI no es solo una app, es la forma de tener control sin dejar de disfrutar. Porque la clave ya no es decir “no voy”, sino: “voy, pero con todo bajo control”; todo fluye distinto, se tiene acceso a los préstamos más rápidos de Guatemala, disponibles en cualquier momento y a cualquier hora.

“La conversación financiera con los jóvenes ya no puede basarse en restricciones, sino en acompañamiento. Hoy buscan libertad, inmediatez y control desde su celular. La tecnología permite que disfruten sus experiencias sin perder de vista sus metas, y ese equilibrio es el verdadero cambio cultural en la forma de manejar el dinero”, afirma Michel Caputi, Team Leader de Zigi App y Gerente de Alianzas Estratégicas de Banco Industrial.

Durante años nos enseñaron que la estabilidad financiera significaba limitarse. Que, si gastaba hoy, sacrificaba su futuro, pero, una nueva generación está cambiando esa narrativa, quiere vivir el presente, sin perder el control del mañana.

Esta Semana Santa, la invitación no es a gastar sin pensar, ni a quedarte por miedo. Es a salir, viajar y compartir con un aliado que te acompaña en cada decisión. Y con ZIGI, ese extra llega justo cuando lo necesitas, para que sigas disfrutando sin pausas, sin estrés y sin perderte de nada.

ZIGI está pensado para moverse al ritmo del guatemalteco: rápido, práctico y siempre a la mano. Porque hoy, manejar tu dinero no debería ser complicado, debería ser tan fácil como disfrutar el momento. Salir de vacaciones sin culpas financieras ya no es una idea lejana. Es una nueva forma de vivir tus finanzas.