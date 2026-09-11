Un cuarto de siglo reivindicando el oficio detrás de las ideas

Desde entonces la publicidad trata de seguir al paso del tiempo, empezaron a cambiar los medios, aparecieron nuevas plataformas, las pantallas se multiplicaron y los tiempos de respuesta se aceleraron. La tecnología transformó los procesos y, más recientemente, la inteligencia artificial comenzó a replantear incluso la manera en que las ideas se producen y toman forma.

Y en medio de esa transformación, lafábrica&jotabequ llega a sus 25 años poniendo la mirada precisamente en aquello que no ha cambiado: el oficio.

El aniversario llega, además, en un momento particularmente significativo para lafábrica&jotabequ. La reciente partida de Raúl Febles, uno de sus socios fundadores, convierte este cuarto de siglo también en una oportunidad para reconocer el legado de quienes dieron origen a la agencia y de las personas que, a lo largo de los años, han contribuido a construirla.

Hoy, aquella Fábrica de Ideas que comenzó en 2001 ha evolucionado hacia una estructura que integra estrategia, creatividad, digital, medios, branding y distintas disciplinas de comunicación. Las herramientas son otras y las posibilidades son mayores, pero la intención detrás del trabajo permanece.

Porque detrás de una estrategia, una campaña, una identidad o una ejecución sigue existiendo una tarea profundamente humana: entender antes de comunicar. Escuchar antes de hablar. Hacerse las preguntas correctas antes de buscar las respuestas.

Esa convicción da origen al concepto con el que la agencia conmemora su aniversario: 25 años de oficio. Una celebración de la experiencia acumulada, pero también de la capacidad de seguir aprendiendo y reinventándose en una profesión que nunca permanece quieta.

Las personas también continúan buscando muchas de las mismas cosas en las marcas: confianza, emoción, propósito y verdad. Y conseguirlas requiere algo que ninguna plataforma puede resolver por sí sola: criterio, experiencia y entendimiento.

Cumplir 25 años, entonces, no significa mirar hacia atrás con nostalgia. Significa reconocer todo lo aprendido para seguir avanzando. En una industria acostumbrada a preguntarse constantemente qué viene después, lafábrica&jotabequ celebra un cuarto de siglo recordando algo más elemental: la tecnología transforma las herramientas, pero no termina con el oficio.