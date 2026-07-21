Una experiencia fuera de este mundo sobre la calzada Roosevelt

Con una superficie de 1,110 mt2, la nueva tienda presenta un concepto arquitectónico contemporáneo, con una innovadora estructura tridimensional de acero, diseñada para cubrir grandes espacios sin columnas intermedias y brindar mayor amplitud, flexibilidad y confort. La combinación de acero, concreto y vidrio, refuerza una arquitectura que une funcionalidad, diseño y estética, elevando la experiencia de visitar una tienda San Martín.

La decoración de los espacios fue pensada para enriquecer el recorrido y reforzar el concepto de la tienda. Murales inspirados en el espacio y las constelaciones acompañan la experiencia, mientras que el área de juegos para niños recrea un ambiente especial que invita a imaginar que vuelan junto a un astronauta, convirtiendo cada visita en un momento especial para toda la familia.

“En San Martín creemos que cada nueva tienda representa mucho más que una expansión; significa acercarnos a nuestros clientes con espacios diseñados para compartir en familia y disfrutar de una experiencia integral dentro de una arquitectura innovadora. Nos llena de entusiasmo abrir las puertas esta nueva tienda en Calzada Roosevelt y continuar creciendo junto a Guatemala”, expresó Luis Daccarett, Gerente de Proyectos San Martín.

Los clientes de esta nueva tienda San Martín Roosevelt Seminario, número 85 de la empresa, podrán disfrutar de la amplia variedad de productos que caracteriza a San Martín: su reconocida panadería euro-latina, elaborada artesanalmente con masa madre y recetas ancestrales desde hace más de 35 años; una extensa selección de repostería; productos frescos del Market; un amplio menú de restaurante; y bebidas preparadas con café tostado en la propia tostaduría de la marca, garantizando la calidad en cada taza.

La tienda también incorpora espacios pensados para brindar mayor comodidad a sus clientes, entre ellos un área de juegos para niños, amplias áreas de espera y una capacidad para atender simultáneamente a 300 comensales. Además, cuenta con 88 parqueos y presenta una de sus principales innovaciones: Auto Pan y Café, un servicio diseñado para quienes desean disfrutar de la calidad de San Martín de forma rápida y conveniente, sin descender de su vehículo.

Esta nueva apertura también representa una importante contribución al desarrollo económico del país, al generar 112 empleos directos, de los cuales el 75% son ocupados por mujeres, reafirmando el compromiso de la empresa con la generación de oportunidades y el bienestar de las familias guatemaltecas.

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“Esta tienda representa una nueva generación de tiendas San Martín, donde la calidad, la arquitectura, la experiencia y la innovación elevan la forma de disfrutar la marca”, concluyó Daccarett.

Con esta apertura, San Martín reafirma su compromiso de seguir creando espacios que reúnen a las personas alrededor de experiencias memorables, manteniendo su apuesta por la excelencia, la calidad, la innovación y el crecimiento de Guatemala.

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