Una nueva forma de disfrutar de la compañía de Ricky y Luna

Porque en el IRTRA sabemos que los mejores momentos siempre tienen un sabor especial, Ricky y Luna dan un salto más allá del mundo de los personajes para para transformarse en el rostro de dos nuevas paletas de helado con identidad propia.

La propuesta llega en dos presentaciones: la paleta de helado de Ricky, sabor a naranja y la paleta de helado de Luna, sabor a fresa. Esta nueva experiencia que suma sabor a la diversión, las nuevas paletas de helado buscan introducir este producto para agradar a los pequeños de todas las familias.

“En el IRTRA siempre hemos creído que la felicidad está hecha de pequeños grandes momentos con una sonrisa, una aventura, un abrazo o una experiencia compartida en familia y ahora que mejor que con un delicioso helado, que lo tuvimos que hacer de la mano de nuestros amigos de PaliDeli, que se quisieron sumar a esta aventura y apoyarnos en lo que mejor saben hacer, deliciosos helados. Porque hay sabores que no solamente disfrutamos, sino que, también nos hacen recordar momentos especiales”, expresó María Andrea Cruz, gerente de Mercadeo y RRPP del IRTRA.

Cada uno fue diseñado con el rostro de su personaje y busca que en el momento de elegir un helado se convierta también en una experiencia única y cercana para grandes y pequeños de todas las familias. Este nuevo lanzamiento gira alrededor de la magia, el sabor y esos pequeños momentos que complementan un día de diversión en cada uno de los rincones del IRTRA.

Con este muevo lanzamiento, IRTRA reafirma que la magia no tiene límites, y que siempre habrá algo nuevo esperando a las familias. Porque IRTRA es felicidar, y la felicidad sabe mejor cuando viene acompañada de helado sabroso de la diversión.