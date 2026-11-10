Una nueva propuesta para transformar la experiencia en la cocina

La nueva propuesta de la marca “Atrévete a sentir la diferencia”, combina su legado de 107 años con innovación, tecnología, funcionalidad y soluciones diseñadas para las necesidades cotidianas de los consumidores en la cocina.

“Frigidaire cuenta con un legado de más de 100 años que nos ha permitido evolucionar junto a las necesidades de los consumidores. Hoy seguimos llevando esa experiencia a los hogares con productos que combinan la innovación y el respaldo de una marca americana con soluciones pensadas para la vida actual. Con ‘Atrévete a sentir la diferencia’ queremos que los consumidores no solo conozcan nuestros productos, sino que puedan experimentar cómo estas tecnologías pueden hacer una diferencia real en su día a día”, afirmó Juan Daza, Marketing Manager North Latin América.

Las nuevas refrigeradoras Side by Side de 19 y 15 Cu. Ft. incorporan tecnologías como AutoSense, que conserva los alimentos hasta un 30% más; Hortinatura, que mantiene la frescura de frutas y verduras hasta el doble de tiempo; y tecnología Inverter, que ayuda a mantener una temperatura más estable. Ambas cuentan además con panel digital, dispensador de agua e IceMax, así como soluciones que facilitan la organización de los alimentos.

En cocción, Frigidaire presenta una estufa eléctrica de 30 pulgadas en acero inoxidable, equipada con características como el quemador SpaceWise Doble Expandible, Quick Boil de 3,000 W, horno de gran capacidad de 6.3 pies cúbicos y panel digital.

A esta se suma una estufa a gas de 30 pulgadas con Air Fry, doble horno y acabado titanio, que incorpora tecnologías como PerfectCook360 y VaporBake, ofreciendo mayor versatilidad y ayudando a obtener mejores resultados en diferentes preparaciones.

“Atrévete a sentir la diferencia” busca acercar estas innovaciones a los consumidores desde una perspectiva experiencial, permitiéndoles conocer de cerca sus funcionalidades y descubrir cómo pueden transformar su experiencia cotidiana en la cocina.

Con esta nueva propuesta, Frigidaire invita a los guatemaltecos a atreverse a vivir una cocina diferente, donde la innovación permite disfrutar más, preocuparse menos y convertir cada preparación en una experiencia más sencilla y placentera.