VIDEO: ¿Qué pasa detrás de la pantalla cuando pides un préstamo digital en Guatemala?

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VIDEO: ¿Qué pasa detrás de la pantalla cuando pides un préstamo digital en Guatemala?

 En Guatemala existen desde empresas de pagos digitales hasta las que ofrecen soluciones de tecnología para instituciones financieras y crédito digital. Hoy, hacemos un viaje dentro de una app que otorga préstamos en línea.

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Al menos cinco tipos de perfil de especialista intervienen en una plataforma de pagos digitales. Los desarrolladores, que son quienes crean la aplicación que usamos desde el celular. Los especialistas en infraestructura, encargados de que la plataforma funcione las 24 horas. Los ingenieros de soporte, quienes resuelven problemas y evitan que el sistema se caiga.

También están los especialistas en calidad, revisan que todo funcione correctamente antes de llegar a los usuarios. Y los integradores de pagos, quienes hacen posible que el dinero y las transferencias lleguen a su destino.

Es importante recordar que una fintech hace referencia al término financial technology o tecnología financiera en español, que agrupa a cualquier empresa que depende principalmente de la tecnología y de servicios en la nube, y menos de ubicaciones físicas para ofrecer servicios financieros a sus clientes.

Estas empresas suelen operar en pagos digitales, préstamos y financiamiento colectivo, tecnología para instituciones financieras, finanzas empresariales, finanzas personales y asesoría financiera, activos virtuales, activos financieros, neobanca e insurtech.

Para el 2025 se registran 119 empresas dentro del ecosistema fintech en Guatemala.

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¿Qué pasa dentro de una aplicación móvil cuando hacemos un pago en línea o solicitamos un préstamos? En este video te lo explicamos.

ESCRITO POR:

Silvana Lickez

Periodista en colaboración con la alianza de contenidos Guatemala No Se Detiene.

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