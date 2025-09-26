XX Congreso Industrial abre con llamado a la cooperación e industriales compartirán hoja de ruta al Ejecutivo

Con un llamado a la unidad entre el sector privado y el Gobierno, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) inauguró la vigésima edición del Congreso Industrial, un espacio que desde hace dos décadas impulsa el diálogo y la formulación de políticas orientadas al desarrollo económico y productivo del país.

La apertura del evento estuvo a cargo de Stephanie Melville, vicepresidenta de la Junta Directiva de la CIG y presidenta del Comité Organizador del congreso; Enrique Font, presidente de la Junta Directiva de la CIG, y el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Un foro para impulsar el desarrollo industrial

En su discurso inaugural, Melville destacó que el Congreso Industrial no solo ha sido durante 20 años un referente en la promoción de buenas prácticas industriales, sino también una plataforma que permite reflexionar sobre el rumbo del país. “Las ideas que aquí se plantean deben convertirse en acciones, las reflexiones en políticas, y cada intervención en proyectos que hagan historia”, afirmó.

Por su parte, Enrique Font agradeció la presencia del mandatario y anunció que en los próximos días la Cámara enviará al Ejecutivo un documento con los principales hallazgos y propuestas surgidas del congreso. Además, propuso la creación de una mesa técnica mensual para trabajar en conjunto entre el sector industrial y el Gobierno.

“Guatemala tiene años de retraso en temas de desarrollo. Para superar ese rezago, es fundamental establecer objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Señor Presidente, el país puede avanzar si trabajamos juntos”, subrayó Font.

Gobierno reitera compromiso contra la corrupción

Durante su intervención, el presidente Bernardo Arévalo enfatizó que uno de los pilares para alcanzar el desarrollo es recuperar la institucionalidad del Estado, garantizando que los ministerios trabajen a favor de la ciudadanía y no de intereses corruptos.

Mencionó avances en la depuración del Ministerio de Educación y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, instituciones que, según dijo, han iniciado procesos para desarticular estructuras de corrupción.

El mandatario también hizo un llamado a la población a involucrarse activamente en esta lucha, especialmente en procesos clave como la elección del nuevo fiscal general, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Contralor General de Cuentas y la Junta Directiva del Tribunal Supremo Electoral.