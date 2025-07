1 de cada 5 que aplican a créditos agrícolas Tob’anik es rechazado por falta de garantía

Durante mayo y junio se atendió a alrededor de 150 personas que solicitaron un crédito Tob’anik, de las cuales unas 25 no pudieron continuar con su trámite por no contar con una garantía para acceder al crédito. Esto, explicó a Prensa Libre un representante de la gerencia financiera de Coopsama, lo que significa que un 20% de los solicitantes no ingresan al sistema como posibles acreedores.

El programa Tob’anik dispone de Q500 millones, provenientes del Fondo de Crédito para Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, y está dirigido a pequeños y medianos productores. Los préstamos van de Q3,000 a Q150,000 para pequeños, y hasta Q300,000 para medianos, con una tasa de interés máxima del 13.5% anual. Coopsama es una cooperativa autorizada para otorgar estos créditos en Baja y Alta Verapaz, Petén y Quiché.

La cooperativa informó que, como garantía por parte de los pequeños productores, se pueden aceptar propiedades registradas, derechos posesorios y garantías mobiliarias. “Tenemos esa ventaja, esa opción que creo que es positiva en la región, porque normalmente las instituciones financieras no aceptan derechos posesorios”, externó Coopsama.

Además, la cooperativa advirtió que no se aceptarán como garantía propiedades con exceso de riesgo. También subrayó que no se aceptarán negocios que no sean totalmente transparentes o que vayan en contra de los valores institucionales, como aquellos que puedan dañar el medioambiente.

¿Afecta el requisito de garantía el acceso a créditos?

El representante de la cooperativa indicó que la exigencia de garantías se comunica desde el primer momento. La cooperativa explicó que a los asociados interesados no se les pide llenar una solicitud ni completar toda la papelería si no cuentan con una garantía: si no se encuentra una garantía para respaldar el financiamiento, la solicitud simplemente no procede.

Además, sostuvo que este es un proceso transparente, por lo que la necesidad de garantías no debería representar un obstáculo para que los agricultores accedan a los créditos.

David Casasola, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que en este tipo de programas es necesario contar con un perfil priorizado de usuarios, por lo cual habrá personas que no puedan demostrar una garantía.

A partir de ello, Casasola destacó que este crédito no está dirigido a agricultores en condiciones de infrasubsistencia. No obstante, planteó que podría establecerse un proceso de acompañamiento para facilitar el registro de propiedades de pequeños agricultores, sin importar la extensión de sus tierras. También afirmó que se requiere acompañamiento o capacitación para que los beneficiarios tomen decisiones acertadas respecto del uso del crédito.

“Al final, muchos desafíos que enfrentan los programas de crédito impulsados desde el sector público radican en que las tasas de reembolso suelen ser bajas si no se cuenta con la experiencia suficiente para realizar cobros, y porque los préstamos se utilizan con frecuencia para fines distintos al negocio”, concluyó.

Tipos de garantías

Coopsama reafirmó que no es una inmobiliaria y que no busca quedarse con las propiedades. “Es solo una garantía, pero al asociado o al cliente le debe interesar no perderla”, agregó.

La cooperativa también informó que se realizan avalúos a las propiedades, con costos que oscilan entre Q150 y Q1,000. Según la cooperativa, un avalúo bancario debería rondar entre Q3,500 y Q5,000.

Por su parte, David Casasola planteó que se debería explorar la posibilidad de establecer un esquema asociativo en el que distintos productores puedan solicitar créditos de forma conjunta, con el objetivo de sumar el valor de sus propiedades y acceder a préstamos de mayor cuantía.

Respecto de la aceptación de garantías mobiliarias, Casasola señaló que es una opción para que más agricultores puedan aprovechar estos créditos. No obstante, advirtió que se trata de un terreno complejo, pues implica costos adicionales al definir mecanismos que brinden certeza sobre el pago del préstamo.