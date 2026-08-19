17 de junio de 2002: Expatrulleros bloquean rutas para exigir pago

Veinticinco mil expatrulleros de Autodefensa Civil bloquearon desde la madrugada de ayer las rutas de acceso a Petén, así como el Aeropuerto Internacional de Santa Elena y las instalaciones de la refinería de la petrolera Basic, en La Libertad.

"El Gobierno nos engañó durante dos años”. Este texto, en un cartel, resumía los reclamos de los miles de ex PAC que ayer ocuparon las rutas de salida y entrada a Petén, armados con palos y machetes.

Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron creadas durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, fundador del oficialista partido Frente Republicano Guatemalteco.

Los manifestantes dieron a las autoridades un plazo de 24 horas para que sus demandas sean atendidas y se les indemnice con Q20 mil por persona por el “trabajo” efectuado durante el conflicto armado.

Los expatrulleros ocuparon también el Aeropuerto Internacional de Santa Elena, lo que obligó a suspender más de 20 vuelos procedentes de la capital, Cancún, Belice y El Salvador.

Tampoco pudo circular el transporte extraurbano que une ese departamento con la capital, ni los vehículos que transportaban turistas al Parque Nacional Tikal.

Gobierno ofrece negociar

Rosenda del Carmen Pérez Valles, presidenta de la Asociación de Expatrulleros de Petén, manifestó: “Durante los más de 27 meses de gestión del actual gobierno se han burlado de nuestras peticiones” y aseguró que los manifestantes no desistirán de sus protestas hasta que el presidente Alfonso Portillo llegue a la zona a dialogar con ellos.

El secretario ejecutivo de la Presidencia, Jorge Pérez, dijo: “Se les ofreció el Programa de Paz y Reconciliación, en el que se establecen tramos carreteros, proyectos de vivienda y desarrollo agrario y avícola”. Instaron a los patrulleros a formar una comisión para el jueves, fecha en la que se celebrará una reunión en la Casa Presidencial para iniciar el diálogo.

Pago interminable

El gobierno de Alfonso Portillo acordó en el 2003 un pago de Q5,241 para cada expatrullero, dividido en tres entregas, pero en diciembre del 2004 la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó el desembolso, por ser inconstitucional.

En la administración de Óscar Berger se creó el programa Bosques de la Concordia, para pagar Q5,241 a cada uno de cientos de miles de expatrulleros, en cuatro pagos, a cambio de reforestación. Entre 2004 y 2011 se destinaron hasta Q2 mil millones a esos pagos.

En 2019 y 2025, expatrulleros reaparecieron exigiendo con amenazas de bloqueos y sabotajes un pago de Q85 mil y otros Q36 mil. Diputados con afán electorero les han ofrecido esos pagos con dinero de los contribuyentes.

Con información de ediciones 16,658, 16,659 y 16,660

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.