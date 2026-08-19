19 de abril de 2001: Robo de la Virgen del Cerro del Carmen

La imagen de Nuestra Señora del Carmen fue robada ayer, en las primeras horas del día, de la iglesia del Cerrito del Carmen, zona 1, por hombres que rompieron los barrotes de una ventana para ingresar al templo. Monseñor Mario Ríos Montt, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha), indicó que un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasaba por el lugar y se dio cuenta de que la puerta de la iglesia estaba abierta.

De inmediato dio aviso al sacerdote Bruno Renato Frison, encargado del templo, quien se percató de que la Virgen no estaba en su lugar. Además, los investigadores hallaron una herramienta conocida como caimán, que habrían utilizado los ladrones para cortar los barrotes de una ventana ubicada en la parte superior. Los barrotes estaban doblados hacia adentro.

Luego caminaron hasta la puerta principal, corrieron los pasadores y sacaron la imagen del templo, presume la Policía. Los investigadores hallaron abierta la puerta de la iglesia, donde quedó tirado el pedestal que sostenía la escultura, el cual tiene plaquetas de bronce que agradecen los milagros atribuidos a la Virgen.

Las autoridades indicaron que a esa hora muy pocas personas transitan por el área. Sin embargo, aunque testigos recordaron haber visto en la mañana un picop rojo de doble cabina, nadie dio una descripción precisa de sus ocupantes.

Por su parte, Ennio Rivera, director de la PNC, informó que investigan el robo y que ya se tomaron huellas dactilares y se recabó información de testigos. “Apenas abrimos la pesquisa, y no tenemos resultados”, afirmó. El robo fue calificado de sacrílego por los feligreses, que comenzaron una rogativa por la pronta recuperación de la Virgen.

Aparece la Virgen: Campesinos la hallaron

Mientras iba a ver dos terneros, un campesino de la aldea Xetzak, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, encontró la imagen de la Virgen del Carmen en una caja cubierta con nailon, en junio del 2001, dos meses después de que fue robada.

Él no sabía del robo de la imagen y no la conocía. Con su familia le hicieron un altar y la veneraban. El 2 de marzo del 2003, el médico René de Jesús Medina visitó en jornada rural a la familia y reconoció la imagen. La familia le contó que desconfiaba de la Policía. Medina dio aviso al sacerdote Bruno Frisson y la imagen fue retornada a la capital. Debido a que había sufrido daños, requirió restauración antes de volver a la ermita del Cerro del Carmen.

*Con datos de la edición 16,918

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.