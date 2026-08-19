22 de octubre de 2005: Se fugan 19 reos de El Infiernito

El silencio y la oscuridad de la noche fueron factores perfectos para la espectacular fuga de 19 reos de la cárcel de alta seguridad El Infiernito, en Escuintla. Aunque no hay hora exacta, se sabe que entre las 23.30 horas del viernes 21 de octubre recién pasado y las 3 horas de ayer, sábado, los reclusos escaparon por un túnel que excavaron.

Fue hasta las 7 horas de ayer cuando, al efectuar el conteo de presidiarios, se descubrió que faltaban 19 en el sector A. La mayoría de estos ya había protagonizado una fuga masiva del mismo penal en junio del 2001.

Vecinos de la prisión relataron que en la madrugada vieron tres vehículos tipo agrícola en la carretera, a unos 200 metros de la entrada al reclusorio.

A las 8 horas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército iniciaron un rastreo para tratar de recapturar a los prófugos, sin resultados.

Unos 200 agentes de las fuerzas especiales de la PNC y militares reforzaron la seguridad perimetral de la cárcel. Las visitas fueron suspendidas.

Complicidades

Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, dijo que hubo complicidad de los guardias carcelarios y de autoridades del Sistema Penitenciario.

“Pedimos apoyo para investigar a las autoridades penitenciarias, porque estoy seguro de que estas tienen algo que ver”, afirmó Vielmann en una rueda de prensa, en las afueras de la prisión. La primera medida fue destituir al director del Sistema Penitenciario, Francisco De la Peña, y a 20 guardias que resguardaban el penal.

Requisa

El miércoles recién pasado se efectuó una requisa en ese presidio y nadie detectó el túnel que se encontraba en el sector A.

De acuerdo con reos de otros sectores entrevistados por Prensa Libre, hubo acuerdo para que se concretara la fuga masiva. “El que sabe todo lo que sucedió es Axel Arroyo, exsubdirector de esta cárcel. Él es uno de los responsables”, dijeron. En el sector A había 25 reclusos. Seis de ellos fueron atados de pies y manos por sus compañeros, para evitar que los acompañaran en la fuga.

Boanerges Morales Cordón es uno de los que no lograron huir y relató que para construir el túnel tardaron más de un año, y que la tierra que extraían la echaban en los sanitarios y desagües. Dijo que algunos guardias colaboraron para sacar la tierra por la puerta principal del centro de detención y que las requisas del sector solo eran en forma superficial. ¿Usted por qué no se fue?, le preguntaron los reporteros. “No pudimos porque nos amarraron. Ellos escaparon como a la una de la mañana”, respondió.

Vulnerabilidad carcelaria

Las prisiones de Guatemala siguen siendo una fuente de inseguridad, en lugar de alejar de las comunidades a los delincuentes sentenciados.

El trasiego de toda clase de objetos y productos ilícitos es constante, debido a la complicidad de personal penitenciario y de visitantes de reos que intentan ingresar ilegalmente teléfonos celulares, armas y drogas.

Desde los penales se cometen extorsiones por la vía telefónica o por internet. Durante el primer cuarto de siglo, la tecnología se ha usado perversamente por pandillas y grupos criminales, a través de exacciones, amenazas y hasta órdenes de ejecución de quienes se resisten a pagar extorsiones.

La falta de políticas de rehabilitación, de clasificación de reclusos por peligrosidad y las fallas de seguridad penal constituyen un peligro constante para la población.

Las cifras son elocuentes: en el 2022 hubo 270 requisas en prisiones del país; en el 2022, 53. En el 2024 fueron 176, y en el 2025, más de 500. Hasta junio de este año iban 225 requisas en presidios de todo el país, y en cada una de ellas se encuentran siempre los mismos objetos ilícitos.

*Con información de la edición 17,852

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.