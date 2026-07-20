27 de junio de 1954: Jacobo Árbenz deja la presidencia

El coronel Jacobo Árbenz Guzmán, dirigiéndose anoche al pueblo de Guatemala anunció por medio de la radio que depositó la presidencia de la república en el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las fuerzas armadas.

En un discurso de despedida leído a través de los micrófonos de la TGW en cadena con todas las emisoras del país, el coronel Árbenz anunció esta trascendental decisión a las nueve de la noche.

Comenzó diciendo que Guatemala está pasando por una prueba muy dura. Desde hace 15 días, dijo, se ha desatado una guerra cruel contra Guatemala en la cual aparentemente no hay ningún gobierno responsable, pero eso no quiere decir que no sepamos quiénes han desatado la agresión o sea la UFCO y los monopolios extranjeros y los círculos gobernantes de Norte América.

Mencionó que aviadores norteamericanos y mercenarios han desencadenado el fuego y muertes.... Y para evitar que se hiciera más despiadada la agresión contra Guatemala, tomó la dolorosa determinación de dejar el poder.

Presidente provisional

El Coronel Carlos Enrique Díaz, en carácter de presidente provisional y jefe de las fuerzas armadas emitió ayer (28 de junio) temprano un decreto integrando una junta de gobierno con los coroneles Élfego H. Monzón y José Ángel Sánchez. Monzón es delegado de la junta ante el ministerio de Gobernación y Sánchez, delegado ante el ministerio de Defensa. El Coronel Díaz seguirá como jefe de las fuerzas armadas. El decreto fue emitido a las 9 y media de la mañana y entró en vigor al ser publicado en el diario oficial.

Salen presos políticos

Según nota de Mario Sandoval Figueroa, del 29 de junio, fueron liberadas 500 personas pertenecientes a distintas organizaciones anticomunistas, que se encontraban detenidas desde hace casi un mes en el primer cuerpo de la guardia civil. Fueron puestas en libertad en presencia de los miembros de la junta de gobierno que integran los coroneles Élfego H. Monzón, José Luis Cruz Salazar y Mauricio Dubois.

Un arreglo directo con el coronel Carlos Castillo Armas, para que, sin menoscabo de la dignidad nacional y del honor del ejército se ponga fin a las actividades bélicas, es un objetivo de la junta de gobierno según lo expresa en un comunicado emitido el 29 de junio, en el cual se anuncia la erradicación del comunismo en Guatemala.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Textos originales de notas de los números 923, 924 y 927. Se integraron por razones de claridad y espacio.