8 de agosto de 1983: Efraín Ríos Montt  es derrocado

Por Germán Duarte Castañeda

A 500 días de haberse producido el golpe de Estado contra el general Fernando Romeo Lucas García, ocurrido el 23 de marzo de 1982, el pueblo de Guatemala de nuevo asistió ayer, a las 9 horas, a un hecho similar, al haber sido relevado del cargo de presidente el general José Efraín Ríos Montt. Un soldado murió y varios civiles resultaron heridos, cuando, a eso de las 11.20 horas, de manera inexplicable, explotó una granada; luego, hubo descargas de ametralladoras sobre el Portal del Comercio.

En efecto, la pregunta era: "¿Qué está pasando...? ¡Hay golpe de Estado...!"; "¡Vean, vean los aviones, que hacen picadas sobre la casa presidencial...!", comentaban curiosos sobre el despliegue de tropa y tanquetas.

Quince minutos de pánico, histeria y confusión se produjeron ayer, 8 de agosto, a las 11 horas, cuando dos columnas de soldados se dirigían al Palacio Nacional y, al llegar a la esquina del Portal, sobre la 7a. avenida, fueron recibidos con ráfagas de metralleta. El pánico hizo presa de los transeúntes y conductores, dando motivo a una desbandada. Granadas y morteros salieron a relucir.

Dos reporteros de Prensa Libre, Domingo Chiapas y este servidor, Raúl Meoño, tuvimos que lanzarnos al suelo, ya que los disparos pegaban en carros, almacenes y frontispicios. Un miembro del Ejército cayó mortalmente herido en el Portal del Comercio.

Declaraciones de Mejía Víctores

“El Ejército no es el defensor de intereses particulares o de grupo, ya sea económicos, políticos o religiosos”, declaró el general Óscar Humberto Mejía Víctores, jefe de Estado, quien aseguró que “solo se trató de un cambio de gobierno”.

“Entendemos a la democracia no como una forma de mantenimiento de privilegios a minorías tradicionales, que a través del poder económico han influido profundamente en la actividad política, sino la oportunidad de que todo el pueblo pueda elegir libremente. Solemnemente nos comprometemos a una calendarización del proceso electoral”, agregó el general Mejía.

*Con información de notas publicadas en la edición 9890

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.