13 de noviembre de 1960: Alzamiento militar es sofocado

Eran las 4 horas de ayer (13 de noviembre) cuando oficiales del ejército que se encontraban arrestados, juntamente con civiles pertenecientes a los partidos PGT, PUR y Partido Revolucionario, se alzaron armados contra el Cuartel General Justo Rufino Barrios (antiguo fuerte de Matamoros) y después de ultimar al segundo jefe, coronel Lisandro Ortiz, y al comandante de guardia, capitán Ernesto Juárez Mayén, se apoderaron de algún armamento y de varios camiones, en los cuales huyeron rumbo al oriente de la república.

Al mismo tiempo elementos complotistas penetraron en la base militar de Puerto Barrios y lograron sorprender al jefe, coronel Rodolfo González Centeno, quien fue hecho prisionero. El presidente de la República, Miguel Ydígoras, que se encontraba en Quezaltenango cuando se produjeron los hechos, retornó a la capital a las 7.30 horas. En junta de gabinete el mandatario decretó el estado de sitio, vigente desde las 11.30 horas.

Persiguen a los alzados

Una columna de 3 mil efectivos salió para Zacapa con el fin de apoyar a la aviación, que está asestando rudo golpe al enemigo y para derrotarlo en donde se encuentre, declaró ayer el presidente de la República, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, en una entrevista en la Casa Crema.

El jefe del ejecutivo dijo que estaba en Quetzaltenango, visitando industrias de esa metrópoli altense, cuando, a las cinco de la mañana, se le informó de la acción insurrecta que había estallado a las 19 horas del 13 de noviembre

El presidente informó a las 19 horas que el gobierno controla las zonas donde los rebeldes han sido desbandados mediante la acción de la fuerza aérea. “No encontrarán refugio seguro en ningún lugar del área afectada. El resto del país permanece en completa calma”.

Se hizo una visita a los cuarteles capitalinos, entre ellos el regimiento Mariscal Zavala, Guardia de Honor, la Guardia presidencial, Dirección de Policía y la Base Aérea, estando todo en orden.

Presidente en Zacapa

El 15 de noviembre, el Presidente Ydígoras personalmente dirigió las operaciones en contra de los alzados que se atrincheraron en la base militar de Zacapa y se vieron obligados a huir tras siete horas de combate. El 16 de noviembre, prosiguió la campaña en Puerto Barrios: varios rebeldes muertos y otros capturados.

El resto huyeron a Honduras. Según la historiografía, este alzamiento de oficiales rebeldes es considerado el punto de inicio del Conflicto Armado Interno de Guatemala que finalizaría hasta 1996.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.

*Se integran textos extraídos de notas de las ediciones 2869, 2871 y 2872.