3 de septiembre de 2015: Se oficializa renuncia del mandatario Otto Pérez Molina

El país vivió ayer una jornada trascendental y paradójica: tras 19 semanas de protestas ciudadanas por los señalamientos del caso de defraudación aduanera La Línea, que obligan al ahora expresidente Otto Pérez Molina a renunciar, asumió Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo presidente de la República, para completar el período de Pérez al cual le quedaban 19 semanas.

Coincidentemente, a las 14:30 horas, mientras en el Congreso de la República Maldonado recibía la banda presidencial, en la Torre de Tribunales se retomaba la audiencia judicial de Pérez luego de un receso para el almuerzo. Tan solo había pasado una semana desde la manifestación que reunió a cien mil guatemaltecos en la Plaza de la Constitución.

Pérez Molina se presentó a temprana hora al Juzgado de Mayor Riesgo B para ponerse a disposición del juez, en una medida para intentar evitar el auto de prisión.

A la hora en que finalizaba la audiencia y Pérez salía del juzgado hacia el cuartel de Matamoros, donde guarda prisión provisional, Maldonado ofrecía su primera conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Festejo ciudadano

Apenas había pasado la primera hora del 3 de septiembre y ya en el parque central, en la zona 1 capitalina, un hombre solitario ondeaba una bandera de Guatemala. Era el productor y cineasta Mendel Samayoa, quien fue el primer ciudadano en llegar al Centro Histórico, después de haberse enterado de que Otto Pérez Molina había renunciado a su cargo, tras firmar una carta la noche del 2 de septiembre al conocer que le había sido retirada la inmunidad, señalado en el caso de corrupción aduanera La Línea. La luz asoma y, poco a poco, más guatemaltecos se unen al festejo.

El chef Mario Jiménez contó que las instrucciones para el desayuno ya se las había dejado a sus colaboradores, pues la celebración no se la podía perder. “He venido unas 15 o 16 veces desde que iniciaron las protestas por el caso La Línea”, resaltó.

Juicio y condena

En enero del 2022 comenzó el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso La Línea. El 7 de diciembre del 2022, ambos fueron sentenciados a 16 años de prisión inconmutables por los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera”, dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B.

*Con información de la edición 21,4 35

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.