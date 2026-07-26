1 de junio de 1993: Jorge Serrano Elías renuncia a la presidencia

Jorge Antonio Serrano Elías, presidente de Guatemala hasta ayer (1 de junio), abandonó el cargo al no aceptar una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), apoyada por el Ejército, y en la que ordenaron el restablecimiento al orden jurídico quebrado por el exmandatario.

En conferencia de prensa, el doctor Epaminondas González, presidente de la Corte de Constitucionalidad, y el general José Domingo Samayoa, ministro de la Defensa, dieron a conocer ayer los comunicados oficiales, que contienen la justificación legal del retorno a la constitucionalidad del país.

Participaron representantes de la prensa, del sector político, universitario, económico y el procurador de los derechos humanos, Ramiro de León.

Autogolpe del 25 de mayo de 1993

La CC disuelta por Serrano el 25 de mayo declaró ese mismo día inconstitucional el decreto del expresidente, mediante el cual disolvía el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y transgredía artículos constitucionales al arrogarse poderes que no le competían.

El 31 de mayo, la CC resolvió que el exmandatario siguió actuando en evidente inobservancia de la sentencia.

En virtud de la desobediencia y oposición a las decisiones emanadas de la Corte, requirió a los ministros de la Defensa Nacional y de Gobernación el auxilio para el cumplimiento de la sentencia.

A las 11.35 horas, Serrano Elías sale de la casa presidencial e ingresa al parqueo del Palacio. Fue la última vez que apareció públicamente, acompañado del jefe del Estado Mayor Presidencial, y no obstante el intento de la prensa de entrevistarlo, el mandatario respondió insultando a los periodistas.

Del editorial de Prensa Libre del 2 de junio de 1993

Este de Serrano sí fue un golpe en sentido estricto. Un increíble abuso de poder. Pero, por encima de todo, una monumental tontera. Se destruyó a sí mismo y defraudó a todos aquellos que creían en él. El hombre que parecía un hábil manipulador de las situaciones políticas, se enredó en los hilos de su egocentrismo y se derrumbó sin pena ni gloria”.

Nuevo mandatario

El abogado Ramiro de León Carpio, quien se desempeñaba como procurador de Derechos Humanos, se convirtió ayer 5 de junio en el presidente de Guatemala, tras ser designado por el pleno del Congreso por decreto 16-93. De León Carpio fue electo para completar el periodo presidencial hasta el 14 de enero de 1996.

*Con información de las ediciones 13402 y 13405

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.