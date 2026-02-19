¿Qué fue el Serranazo y por qué sigue vigente en 2026?

Treinta y tres años después del autogolpe que sacudió a Guatemala, el nombre de Jorge Serrano Elías vuelve al centro del debate.

Una resolución judicial emitida en enero del 2026 revocó las órdenes de captura que estuvieron vigentes en su contra desde 1993, reabriendo una discusión que parecía parte del pasado.

El fallo fue dictado por el juez Fredy Orellana, quien declaró con lugar una actividad procesal defectuosa y dejó sin efecto las órdenes de aprehensión relacionadas con el intento de ruptura constitucional del 25 de mayo de 1993.

La decisión no pasó desapercibida y se han anunciado acciones para revertir la medida.

Así, un episodio que marcó la historia democrática del país vuelve a tensionar el sistema de justicia. El debate ya no es solo histórico sino ahora es jurídico y político, con implicaciones sobre la memoria de los guatemaltecos.

También puede leer: PGN afirma que impugnará resolución del juez Fredy Orellana en caso de Jorge Serrano Elías

1. El 25 de mayo de 1993: el día del Serranazo

La mañana del 25 de mayo de 1993, Serrano Elías anunció en cadena nacional la disolución del Congreso y la suspensión de varios artículos constitucionales. También ordenó la intervención de las altas cortes, en un intento por concentrar el poder en el Ejecutivo.

Serrano Elías, secretario general del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), y Gustavo Espina Salguero durante la asamblea nacional del partido en el Parque de la Industria el 30 de enero de 1993. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El movimiento fue interpretado como un autogolpe de Estado. La Corte de Constitucionalidad reaccionó y declaró ilegales las disposiciones presidenciales, al considerar que violentaban el orden constitucional vigente.

La respuesta fue inmediata. Sectores empresariales, organizaciones civiles, comunidad internacional y actores políticos rechazaron la medida. La presión interna y externa debilitó rápidamente la posición del mandatario.

Organizaciones sindicales y sectores populares se concentran frente a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al autogolpe de 1993. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) Protesta de sectores populares y sindicales frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fotografia Prensa Libre: Archivo

Días después, Serrano abandonó el país.

El Congreso designó como presidente interino al entonces procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien asumió el cargo en medio de una de las crisis institucionales más profundas de la era democrática.

El procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, lee un ejemplar de Prensa Libre luego de conocerse el intento de autogolpe. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

2. Tres décadas de órdenes de captura y procesos pendientes

Tras los hechos de 1993, se emitieron órdenes de captura contra Serrano Elías. Según el Ministerio Público, estas fueron reiteradas de forma periódica durante más de tres décadas, manteniendo abierto el proceso penal.

En marzo del 2024, el expresidente fue declarado en rebeldía, una figura procesal que se aplica cuando una persona no comparece ante la justicia. Esto reafirmó que el expediente seguía activo.

Ciudadanos se manifiestan frente al Palacio Nacional y queman fotografías de Jorge Serrano Elías. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sin embargo, en enero del 2026 el juez Orellana resolvió anular las órdenes de aprehensión vigentes. La resolución se basó en una solicitud de la defensa, que alegó defectos procesales en el trámite del caso.

El Ministerio Público sostiene que la decisión es improcedente y ha presentado reposiciones, recusaciones y un amparo constitucional. Algunas acciones fueron rechazadas, mientras que otras continúan pendientes de resolución en instancias superiores.

3. ¿Por qué el Serranazo sigue vigente en el 2026?

El caso trasciende la figura de Serrano Elías. El Serranazo representa un punto de quiebre en la institucionalidad guatemalteca, un momento en que el orden constitucional estuvo en riesgo real de colapsar.

La discusión actual gira en torno a si los delitos vinculados a ese intento de ruptura pueden considerarse prescritos o si, por su naturaleza, deben mantenerse sujetos a persecución penal. Esa interpretación jurídica tiene efectos directos sobre el futuro del expediente.

También está en juego la dimensión simbólica. Para muchos sectores, el proceso judicial es parte de la memoria histórica del país y de la afirmación del principio de que ningún intento de quebrar el orden constitucional debe quedar sin consecuencias.

Por eso, más de 30 años después, el Serranazo no es solo un capítulo en los libros de historia. Es un expediente vivo que vuelve a poner a prueba al sistema de justicia y a la solidez democrática de Guatemala.

Línea de tiempo: del Serranazo al 2026

25 de mayo de 1993

El presidente Jorge Serrano Elías anuncia la disolución del Congreso y la suspensión de artículos constitucionales. El hecho es conocido como el Serranazo.

Finales de mayo de 1993

La Corte de Constitucionalidad declara ilegales las medidas. Serrano abandona el país y el Congreso designa presidente interino a Ramiro de León Carpio .

La declara ilegales las medidas. Serrano abandona el país y el Congreso designa presidente interino a . 1993–2023

Se mantienen vigentes órdenes de captura contra Serrano Elías por su presunta responsabilidad en la ruptura del orden constitucional.

Se mantienen vigentes órdenes de captura contra Serrano Elías por su presunta responsabilidad en la ruptura del orden constitucional. 5 de marzo de 2024

Es declarado en rebeldía dentro del proceso penal.

Es declarado en rebeldía dentro del proceso penal. 5 de enero de 2026

El juez Fredy Raúl Orellana Letona revoca las órdenes de captura tras acoger un planteamiento de la defensa.

El juez revoca las órdenes de captura tras acoger un planteamiento de la defensa. Febrero de 2026

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación impugnan la resolución y presentan acciones legales para intentar revertirla.

Lea también: El día del Serranazo: Presidencia envió censores a Prensa Libre

