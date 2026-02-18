Juez Fredy Orellana revoca órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías, implicado en autogolpe de 1993

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles 18 de febrero que el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, revocó las órdenes de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías, señalado por múltiples delitos relacionados con el golpe de Estado del 25 de mayo de 1993, conocido como el Serranazo.

Aunque no se precisó la fecha en que el juzgador anuló las órdenes de aprehensión, el Departamento de Información y Prensa del MP indicó que la Fiscalía de Delitos Administrativos manifestó su oposición a la resolución emitida por Orellana, mediante la interposición de los recursos de impugnación correspondientes.

Además, informó que se recusó al juez, según los mecanismos legales establecidos, aunque no detalló dichas acciones.

El caso contra el exmandatario estaba a cargo del juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto Penal; sin embargo, tras ser recusado, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió que el expediente fuera remitido a la judicatura a cargo de Fredy Orellana.

Jorge Antonio Serrano Elías reside actualmente en Panamá, y se ha pronunciado desde allí en redes sociales sobre asuntos coyunturales del país. Se encuentra exiliado en esa nación centroamericana desde junio de 1993.

El exmandatario es señalado por los delitos de violación a la Constitución, rebelión, desacato a los presidentes de los organismos del Estado, abuso de autoridad, abandono del cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, usurpación de atribuciones, fraude, y apropiación y retención indebida.

El Serranazo

El 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de la República, Jorge Serrano Elías, disolvió el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de iniciar un proceso de recuperación del Estado dentro del marco legal.

Según publicaciones de la época, a través de un acuerdo gubernativo denominado Normas Temporales de Gobierno, se restringieron garantías constitucionales y se censuró a la prensa. Por medio de una cadena nacional, el exmandatario anunció las disoluciones y nuevas disposiciones tras el autogolpe.

Días después, el 1 de junio de 1993, Serrano Elías fue destituido y se retomó el orden constitucional. El Congreso de la República eligió como nuevo presidente a Ramiro de León Carpio.

El 1 de junio de 1993, Serrano Elías partió hacia Panamá. El 25 de agosto de 1994, ese país notificó su negativa a extraditarlo a Guatemala, y desde entonces permanece en ese territorio en calidad de asilado político.

