PGN afirma que impugnará resolución del juez Fredy Orellana en caso de Jorge Serrano Elías

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó este jueves 19 de febrero que, “en cumplimiento de su mandato y en defensa de los intereses del Estado”, interpondrá los medios de impugnación que correspondan contra la resolución que revocó la orden de captura dictada contra el expresidente Jorge Antonio Serrano Elías.

En un comunicado, la PGN añadió que impugnará la resolución emitida por el juez Fredy Orellana, mediante la cual se revocó la orden de detención en el referido proceso penal, en el cual el Estado de Guatemala actúa como parte agraviada.

“La Procuraduría General de la Nación ejercerá todas las acciones y recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico, conforme a sus atribuciones, con el propósito de garantizar el respeto al Estado de derecho y evitar la impunidad frente a actos que han atentado contra el orden constitucional del país”, afirmó.

Orellana anuló las órdenes de captura contra el exmandatario, quien está exiliado en Panamá desde 1993, por su implicación en el quiebre del orden constitucional.

El Ministerio Público (MP) responsabilizó al juez Orellana por haber revocado las órdenes de aprehensión en su contra y señaló que, aunque presentó varios recursos para revertir esa decisión, todos fueron rechazados por el juzgador.

Transcurría el 25 de mayo de 1993 cuando Jorge Serrano Elías disolvió el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de iniciar un proceso de recuperación del Estado dentro del marco legal.

Para leer más: 1993: atentan contra ex presidente Jorge Serrano en Panamá

Luego, el 1 de junio de 1993, Serrano Elías fue destituido y se retomó el orden constitucional en el país.

El Congreso de la República eligió como presidente del país a Ramiro de León Carpio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.