4 de agosto de 2012: Erick Barrondo gana presea de plata

Érick Bernabé Barrondo, quien ayer se colgó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos Londres 2012, puso final a varias décadas de espera, ya que Guatemala, desde su primera participación en los Juegos de Helsinki 1952, no había conseguido un premio a este nivel.

Frente al palacio de Buckingham como testigo y la algarabía de millones de guatemaltecos, el orgullo de la aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, entró en la línea de meta con un tiempo de 1.18.57, a 11 segundos del chino Ding Chen, ganador del oro.

Al finalizar su hazaña, Barrondo buscó por todos lados a su entrenador, Rigoberto Medina, el mismo que hace dos años lo convenció de practicar marcha.

Quería celebrar con él y abrazarlo. Luego se puso de rodillas y agradeció a Dios, mientras que en las gradas se hacía sentir el apoyo de los guatemaltecos, que le gritaban: “Gracias, Érick”, “Guatemala, Guatemala”.

En la élite mundial

Lo del nacional no era ninguna sorpresa, ya que venía construyendo un camino con la meta puesta en los Juegos Olímpicos.

El 18 marzo de ese año impuso una de las mejores marcas del mundo en la Copa Lugano, en Suiza, con 1.18.25, y en el 2011 consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

Érick Barrondo logra la primera medalla olímpica para Guatemala, al ganar la presea de plata, en la competencia de 20 kilómetros marcha, en los Juegos Olímpicos de Londres, el 4 de agosto del 2012. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Crónica de un logro

Cuando estaba a punto de comenzar la prueba de los 20 kilómetros, Barrondo sobresalía entre los llamados gigantes de la marcha y empezó la competencia viendo cómo el japonés Yosuke Suzuki marcaba diferencia en los primeros dos kilómetros del recorrido.

Era muy temprano y el guatemalteco se mantenía al paso del grupo, esperando el momento preciso para apretar el ritmo.

En el kilómetro cinco empezó la cacería. El atleta nacional se pegó al paso del campeón olímpico, el ruso Vladimir Borchin, además de los chinos Ding Chen y Zhen Wang. Era Barrondo contra el mundo, pero nunca desmayó.

El marchista encontró fuerzas para mantenerse entre los primeros, y cuando se cumplía el kilómetro 10 empezó a mostrar sus intenciones. Sabía que la estrategia era aguantar y caminar lo más limpio posible.

Los nervios llegaron al extremo cuando Barrondo acumuló su segunda tarjeta de amonestación y faltaban apenas cuatro kilómetros.

El chino Ding Chen aceleró a un kilómetro del final. Conforme Barrondo se fue acercando a la meta, las banderas de Guatemala empezaron a aparecer, pero antes del tramo final, el campeón olímpico Valeriy Borchin sucumbió de manera dramática en el intento de revalidar el título y dejó el camino abierto para que el héroe nacional ingresara en la meta con los brazos extendidos.

El primero y tercer lugares fueron para los chinos Ding Chen y Zhen Wang, con 1:18:46 y 1:19:25, respectivamente, sorprendidos por la actuación del guatemalteco, que al final soportó en soledad la intensa batalla.

Espera de seis décadas

Con la medalla de Barrondo, Guatemala pone fin a más de 60 años de espera. Desde entonces, solo se había estado cerca, en Moscú 1980, en ecuestres, con Oswaldo Méndez Herbruger. Luego, en Los Ángeles 84, con Carlos Motta Taracena, en boxeo, y Heidi Juárez, de taekuondo, en Atenas 2004.

Con información de la nota publicada en la edición 20,324

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