Así es la Hemeroteca de Prensa Libre: 75 años de historia y más de 2.5 millones de imágenes que guardan la memoria de Guatemala

Entrar a la Hemeroteca de Prensa Libre es encontrarse con páginas que alguna vez llevaron las noticias del día y que, décadas después, se han convertido en testimonio de la historia. Allí permanece resguardada la memoria periodística acumulada desde que el diario publicó su primera edición, el 20 de agosto de 1951.

Los ejemplares permiten volver a acontecimientos que marcaron generaciones. Entre los archivos aparecen imágenes y publicaciones del terremoto de 1976, del impacto del huracán Mitch, retratos de los presidentes de Guatemala y coberturas de hechos ocurridos dentro y fuera del país.

Pero la dimensión del archivo va mucho más allá de los periódicos que ocupan sus estanterías: la Hemeroteca cuenta con más de 2.5 millones de imágenes digitalizadas, desde la primera edición de Prensa Libre hasta la actualidad.

De una bodega a un espacio para preservar la memoria

El lugar no siempre funcionó de esta manera. Antonio Jiménez, editor de Fotografía de Prensa Libre, explica que antes del 2000 el espacio era básicamente una bodega donde se almacenaban periódicos, pero sin un proceso especializado para preservarlos.

Fue a partir de ese año cuando comenzó a planificarse la Hemeroteca y se establecieron medidas para prolongar la vida de documentos que, algunos con más de siete décadas, requieren condiciones especiales.

Una de ellas se percibe apenas se entra: la temperatura se mantiene a 23 °C para contribuir a preservar el papel.

La manipulación de los ejemplares también exige cuidados. Se utilizan guantes y se evita exponer los documentos a luces fuertes que puedan dañarlos. Cada medida tiene un mismo propósito: conservar materiales cuyo valor aumenta con el paso del tiempo.

El 4 de febrero de 1952, Lisandro Reyes Fajardo abraza a su esposa, mientras Carlos Valenzuela Palacios carga a su hermana, momentos antes de comparecer ante el pelotón de fusilamiento. Ambos hombres condenados a la última pena como autores del "crimen del taxi gris". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

De los rollos fotográficos a las cámaras digitales y los drones

La Hemeroteca también permite reconstruir cómo cambió la manera de hacer periodismo.

Durante la década de 1980, cuando Prensa Libre se imprimía en blanco y negro, los fotógrafos trabajaban con película del mismo tipo. Jiménez recuerda que hacia 1999 llegó la primera cámara digital, un cambio que transformaría las coberturas periodísticas.

Uno de los primeros grandes acontecimientos cubiertos con esa tecnología fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Un equipo de Prensa Libre viajó a Nueva York para documentar cómo vivieron los guatemaltecos aquella tragedia.

La transformación también ocurrió en las comunicaciones. Antes de los teléfonos celulares, los fotógrafos utilizaban radios de transmisión para mantenerse en contacto. El equipo llegó a estar integrado por 14 fotógrafos, identificados por números.

“Éramos 14 fotógrafos. Yo era el F-14”, recuerda Antonio Jiménez, editor de Fotografía de Prensa Libre, durante el recorrido por la Hemeroteca.

Entonces, la tarea estaba concentrada principalmente en obtener fotografías. Ahora, explica Jiménez, el trabajo incluye video y herramientas como drones, que permiten registrar desde otras perspectivas los acontecimientos que mañana también formarán parte del archivo.

El pasado también se consulta

La Hemeroteca no está concebida únicamente como un espacio de almacenamiento. Su archivo también funciona como una herramienta de consulta para las audiencias.

Una persona que busca un ejemplar antiguo de Prensa Libre, una fotografía histórica o un video puede acercarse a la institución y solicitar información sobre el material disponible.

Así, una noticia que un día ocupó la portada, una fotografía tomada hace décadas o un video registrado recientemente pueden adquirir una segunda vida cuando alguien necesita reconstruir un acontecimiento.

A pocos días de que Prensa Libre cumpla 75 años, el 20 de agosto del 2026, su Hemeroteca muestra otra dimensión de esa historia: detrás de cada página conservada hay personas, acontecimientos y momentos que alguna vez fueron presente y que hoy forman parte de la memoria de Guatemala.

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