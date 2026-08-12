Un día con los periodistas de Prensa Libre: así es la labor periodística

Desde hace 75 años, la mística de servir e informar no ha cambiado en la Redacción de Prensa Libre.

Cada mañana, cerca de las 4.30 horas, el equipo periodístico se prepara para llevar a la audiencia toda la información del acontecer nacional e internacional.

Mientras la jornada avanza y se extiende hasta media noche, distintos equipos periodísticos especializados trabajan en diferentes coberturas: desde el lugar de los hechos, noticias de última hora, investigaciones de profundidad, entre otros contenidos.

El propósito, explica Antonio Barrios, jefe de Redacción de Prensa Libre, es hacer del periodismo “una herramienta útil para que la gente pueda tomar decisiones”.

La Redacción de Prensa Libre, integrada por al menos 100 periodistas, trabaja bajo un modelo multiplataforma, ya que ante una audiencia hiperconectada, la información ya no se concibe únicamente para una sola plataforma sino para todas aquellas que los usuarios utilizan para informarse.

Periodistas de Prensa Libre realizan trabajo de campo para recopilar información, consultar fuentes y documentar los acontecimientos de interés para la población. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Bajo esta lógica, el esfuerzo de los periodistas de Prensa Libre se concentra en llevar hacia las diferentes plataformas y formatos los contenidos informativos: desde el sitio web, periódico impreso, redes sociales, video digital, streaming, televisión y, recientemente, la radio.

La coordinación ocurre bajo una dinámica horizontal y abierta, en la que la comunicación entre periodistas, editores y equipos especializados resulta fundamental. “Sería ilógico tener barreras de comunicación en un medio de comunicación”, resume Barrios, al explicar la forma de trabajo en la que el intercambio de información permite reaccionar rápidamente y coordinar las diferentes plataformas.

Durante 75 años, Prensa Libre ha desarrollado su labor periodística con una mística de servicio a Guatemala y el compromiso de mantener informada a la población. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Esa dinámica forma parte de una cultura construida durante 75 años de trayectoria. Más allá de los cambios tecnológicos, los nuevos formatos y la evolución de las audiencias, Barrios señala que el elemento central de Prensa Libre ha sido la “mística de servicio a Guatemala”, presente no solo en la Redacción, sino también en los estudios de grabación, la planta de producción y áreas administrativas.

El trabajo en equipo, la verificación y la coordinación entre las distintas áreas forman parte del proceso para ofrecer información de calidad en las plataformas de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Compromiso, independencia, valentía, responsabilidad, veracidad, honestidad, credibilidad, innovación, precisión, liderazgo, evolución, trabajo en equipo y conexión, son los valores con los que el medio resume esa labor.

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