Yo cuento: Impacto y legado periodístico

Álvaro Contreras Vélez, uno de los fundadores de Prensa Libre, en su columna Cacto, llama “el benjamín del grupo” a Oscar Ronaldo Cruz Morris, conocido como Ronnie Cruz, el reportero que colaboró con la investigación sobre el “Alarmante consumo de drogas”, siendo el reportaje central de la primera edición de este matutino, publicado el 20 de agosto de 1951. Su hermano Roberto fue el primer corrector de pruebas.

Ronnie Cruz —ya fallecido— impacta en la vida de su hija América, de 63 años, quien lleva más de 25 de dedicarse a la comunicación. “Desde pequeña veía fotografías de mi papá, que a los 19 inició su carrera como periodista; años después participó en programas de televisión, fue editor de la revista artística Escena y dejó varios documentos donde él colaboró y allí me nació el gusto y legado por la profesión”, dice América, jefa de la unidad de comunicación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap).

Ronaldo Cruz, en un programa televisivo de la TGW, en 1962. (Foto Prensa Libre: Cortesía América Cruz)

Labor social



Cruz destaca que su padre tenía arraigados los valores de ayuda a los demás, justicia social y trascender con su trabajo, características que ella y sus hermanas aún conservan. También destaca que, cuando el Incap tiene algún tema de interés para la audiencia del matutino, provee información y coordina entrevistas para darle mayor profundidad.



La Comunicadora lee Prensa Libre desde que era pequeña, recuerda que su abuela paterna le decía que debía estar informada de lo que acontecía en el país y el mundo. Aún conserva ejemplares de suplementos de Chicos, Aula 2.0, Amiga y reportajes relacionados a su trabajo “Prensa Libre aporta confianza a sus lectores al verificar los hechos, les respalda una buena investigación periodística”.



“La labor de mi padre, Ronnie Cruz, el periodista que escribió el primer reportaje para Prensa Libre, impactó para lo que hago a diario con mi profesión como comunicadora”.

América Cruz

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