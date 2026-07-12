Yo cuento: Aporta calidad y experiencia

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Yo cuento: Aporta calidad y experiencia

Colaborador e ingeniero industrial con más de 30 años de labor en Prensa Libre, ha buscado un crecimiento constante.

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JUAN COYOTE YO CUENTO

Juan Coyote aporta su conocimiento y experiencia para que los materiales tengan alta calidad. (Foto Prensa Libre; Érick Ávila)

Juan Coyote se graduó como ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y uno de sus compañeros de clase, que trabajaba para Prensa Libre en esa época, le sugirió optar a una oportunidad de empleo como digitalizador de estadística, registrando la producción y el consumo de materia prima, entre otras atribuciones. Con el paso del tiempo, adquirió conocimientos asistiendo a talleres, y así fue escalando  varios puestos. “Siempre me llamó la atención aprender cosas nuevas. Admiraba a otras personas y, poco a poco, se dieron las oportunidades”, dice Coyote.

“Ha sido maravilloso trabajar en Prensa Libre; es una bendición muy grande en mi vida, y por eso doy lo mejor de mí a diario”.
Juan Coyote

Crecimiento constante

Actualmente, el profesional de 58 años es jefe de preprensa y está a cargo de la programación de producción, retoque de fotografías, asesoría a clientes, así como asegurar que los materiales y que la edición del matutino tengan la mejor calidad en impresión. Resalta que él y su equipo deben estar pendientes las 24 horas, para atender las necesidades o emergencias que se presenten. 

Tras 31 años de experiencia en la organización, el ingeniero se caracteriza por su alegría y conversación, así como por realizar su labor con excelencia.

El ingeniero sostiene el reconocimiento que fue entregado a Prensa Libre en 2010 por calidad en la impresión de periódicos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Coyote)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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