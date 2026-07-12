Yo cuento: Aporta calidad y experiencia

Juan Coyote se graduó como ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y uno de sus compañeros de clase, que trabajaba para Prensa Libre en esa época, le sugirió optar a una oportunidad de empleo como digitalizador de estadística, registrando la producción y el consumo de materia prima, entre otras atribuciones. Con el paso del tiempo, adquirió conocimientos asistiendo a talleres, y así fue escalando varios puestos. “Siempre me llamó la atención aprender cosas nuevas. Admiraba a otras personas y, poco a poco, se dieron las oportunidades”, dice Coyote.

“Ha sido maravilloso trabajar en Prensa Libre; es una bendición muy grande en mi vida, y por eso doy lo mejor de mí a diario”.

Juan Coyote

Crecimiento constante

Actualmente, el profesional de 58 años es jefe de preprensa y está a cargo de la programación de producción, retoque de fotografías, asesoría a clientes, así como asegurar que los materiales y que la edición del matutino tengan la mejor calidad en impresión. Resalta que él y su equipo deben estar pendientes las 24 horas, para atender las necesidades o emergencias que se presenten.

Tras 31 años de experiencia en la organización, el ingeniero se caracteriza por su alegría y conversación, así como por realizar su labor con excelencia.

El ingeniero sostiene el reconocimiento que fue entregado a Prensa Libre en 2010 por calidad en la impresión de periódicos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Coyote)

Valiosas historias

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