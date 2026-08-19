8 de marzo de 2017: Fatal incendio en Hogar Seguro

“Prendieron fuego, y no sé nada de mis hijos. ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Por qué no nos dicen qué sucede allá adentro?”, reclamaban padres y familiares de menores recluidas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, lugar en donde ayer murieron 19 albergadas en un incendio en uno de los salones.

Las recurrentes denuncias sobre abusos y violaciones contra niños y adolescentes en ese centro, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), provienen al menos desde el 2013 y se acrecentaron desde mayo del 2016, al punto de que se exigió la clausura del centro.

Los cuerpos de las menores quedaron tendidos por el salón, que se convirtió en una trampa mortal. Otras 38 adolescentes se encuentran hospitalizadas; varias, con quemaduras que las tienen entre la vida y la muerte.

Pesar y desesperación

A la puerta del hogar se agolparon angustia, dolor e incertidumbre de parientes que llegaron al lugar, bajo cerco policial desde la noche del martes, cuando se produjo la fuga de 60 jóvenes, mientras el resto denunció violencia y abusos.

De acuerdo con personal de la SBS, el martes recién pasado, alrededor de las 13 horas, las internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción comenzaron a reunirse para manifestar sus inconformidades por la mala alimentación y maltrato que sufrían. En la noche se produjo una trifulca que aprovecharon unos 60 jóvenes para escapar. También se reportó una interna herida.

Un trabajador comentó que para controlar la situación trasladaron a un grupo de menores a un área donde se imparten talleres de capacitación.

Sin embargo, ayer por la mañana, cuando les iban a servir el desayuno, supuestamente las menores juntaron colchonetas y las quemaron, con lo cual causaron el incendio. Lo que no se explica es cómo nadie abrió la puerta del lugar a tiempo.

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.