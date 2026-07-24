1979: Ametrallan al exalcalde Manuel Colom Argueta

El conocido líder político Manuel Colom Argueta, de 43 años, máximo dirigente del partido recién inscrito Frente Unido de la Revolución (FUR), murió ametrallado por hombres desconocidos ayer a las 10 horas en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 9, cuando a bordo de un automóvil rojo se dirigía hacia la Universidad de San Carlos. Sus guardaespaldas, identificados como Héctor Barillas Zelada e Hilario Hernández Rodríguez, también murieron por las múltiples heridas de bala que sufrieron.

Los responsables de este nuevo hecho trágico iban en tres automóviles y dos motocicletas. Inicialmente dieron muerte a los guardaespaldas que viajaban en un automóvil, y luego al licenciado Colom Argueta, quien al parecer trató de escapar acelerando su vehículo.

Los hechos

El profesional recién había salido de sus oficinas (6a. calle 7-55, zona 9). Desde hacía algún tiempo acostumbraba a desplazarse en diferentes vehículos, ya que sabía —se dijo— que estaba siendo perseguido por sujetos desconocidos. Ayer, siguiendo esta táctica salió de las mencionadas oficinas manejando el automóvil rojo P-94891.

El líder del FUR, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, aceleró la marcha y logró llegar hasta la 3a. avenida y 4a. calle, cuando cuatro hombres que iban en dos motocicletas le dieron alcance. Los que ocupaban los asientos traseros de estos vehículos les dispararon varias ráfagas de metralletas.

El político recibió más de 40 impactos de bala distribuidos en el tórax, cara abdomen, piernas y espalda.

Llegan hermanos

Quince minutos después del hecho, se hicieron presentes al lugar el licenciado Antonio Colom Argueta y la señora Lulú Colom Argueta de Herrarte, hermanos del dirigente político asesinado. La señora Colom de Herrarte al ver a su hermano sufrió un fuerte shock nervioso y culpó al gobierno.

Anterior ataque

En marzo de 1976, luego del terremoto, el exalcalde capitalino (1970-1974) fue víctima de un atentado en el cual sufrió heridas de bala que ameritaron su hospitalización por varios días. Tras concluir su período edil inició las diligencias para que se inscribiera en el registro electoral el partido llamado Frente Unido de la Revolución (FUR), desde el cual lanzaba férreas críticas al gobierno. El sepelio de Manuel Colom Argueta fue multitudinario.

*Nota de portada de la edición 842.