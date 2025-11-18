Abogado del caso Los Calavera denuncia amenazas de muerte luego de recusar al juez Eduardo Orozco

El abogado Alejandro Arriaza, quien representa al Hospital Herrera Llerandi en el caso de la estructura criminal conocida como Los Calavera, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de presentar una recusación contra el juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

La recusación fue interpuesta el viernes pasado, tras considerar que el juez habría externado opinión anticipada sobre la suficiencia de las pruebas del expediente. Según Arriaza, Orozco informó al auxiliar fiscal que las escuchas telefónicas no serían suficientes para enviar a juicio a los sindicados, y que “cerraría el proceso a su favor”.

Arriaza señaló que, tras esa acción legal, ha recibido llamadas amenazantes. “Lamentablemente me han amenazado, me han llamado tres veces indicando que me van a hacer daño (…) otorgaron medidas de seguridad, recuerde que las personas que están detenidas, y aún hay una afuera, son peligrosas y si no amenazan, lo que dicen lo hacen —para efecto asesinaron al doctor y al ingeniero—”, expresó.

El abogado agregó que solicitó el audio de la última audiencia y, al negársele, presentó una queja ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial.

Tras la recusación, corresponderá a los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo decidir si el juez Orozco continúa conociendo el expediente o si se traslada a otra judicatura.

Contexto del caso

La estructura “Los Calavera” está acusada por el Ministerio Público (MP) del asesinato del gerente general del Hospital Herrera Llerandi, Francisco Alberto Galindo Chacón, y del cardiólogo Mario Fernando Meza Batres.

Durante los allanamientos contra la banda se incautaron Q218 mil en efectivo y armamento de grueso calibre.

En el procedimiento para la primera declaración se decretó la reserva de audiencia a solicitud del MP, debido a la reproducción de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación. Asimismo, el pasado 10 de septiembre de 2024 siete presuntos integrantes de la estructura fueron ligados a proceso por su presunta participación en los homicidios.

