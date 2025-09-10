Guatemala
Accidente en Santa María Cauqué deja varios heridos y causa largas filas en dirección a Chimaltenango
Varias personas resultaron heridas en un accidente en Santa María Cauqué, donde se reportan largas filas de automóviles con dirección a Chimaltenango.
Socorristas utilizan equipo hidráulico para liberar a una persona atrapada tras el choque en la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: CBMD)
Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 33.5 de la ruta Interamericana, en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, dejó varios heridos y complicaciones en el paso vehicular, principalmente en sentido hacia Chimaltenango, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios.
El percance involucró a dos automóviles y una motocicleta, de los cuales los socorristas rescataron a varios heridos. Una de las víctimas quedó atrapada entre los hierros del vehículo, por lo que se utilizó equipo hidráulico para liberarla.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, aunque pudo deberse a la lluvia registrada en el sector.
Medios locales informaron que entre los heridos se encuentra una mujer embarazada, quien fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.
Los socorristas exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución por esa ruta.
