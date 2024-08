Jueza afirma que mal uso de tecnología para crear contenidos inapropiados ha sido recurrente en los últimos años, aunque víctimas no denuncian "por vergüenza".

El incidente en un colegio de la zona 17 capitalina, donde estudiantes utilizaron inteligencia artificial para crear contenidos pornográficos de alumnas, no es el primer caso que ocurre y son frecuentes en centros educativos. Sin embargo, estos no llegan a judicializarse debido a que el Ministerio Público (MP) los soluciona mediante conciliaciones.

El MP confirmó que recibió seis denuncias e investiga una posible violación de derechos de algunas estudiantes en el Colegio Continental Americano. No obstante, Verónica Galicia, jueza de Ejecución del Juzgado de Niñez y Adolescencia, dice que no es el primer caso similar que conoce, y aunque los estudiantes pueden incurrir en acoso sexual, estos conflictos por lo general no se resuelven por la vía judicial y se busca la conciliación.

"Este tipo de casos no pasan por los juzgados, se quedan en la fiscalía de adolescentes en conflicto con la ley penal del MP. Los fiscales citan a los agresores, en este caso a los estudiantes y a las víctimas. Ambos deben ser acompañados de sus padres para acordar la manera de restaurar el daño", explicó.

Galicia agrega que generalmente se acuerda que los señalados retiren de redes sociales lo que publicaron, también deben pedir disculpas y la Fiscalía puede establecer un resarcimiento económico para los afectados, mientras que a los agresores se les envía a terapias psicológicas.

"Estos casos son constantes en todo el país, pero en muchos las menores no denuncian porque tienen vergüenza. Los casos no pasan a lo judicial porque tampoco se puede vulnerar más el derecho de las adolescentes porque se les estigmatiza", puntualizó la jueza.

Por parte del programa de Escuelas Seguras de la Policía Nacional Civil se indicó que se hacen visitas a los centros educativos para informar sobre cómo se incurre en el ciberdelito y las consecuencias que eso contrae.

Falta educación

Para Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), estos casos ocurren porque no existe una educación integral en temas de sexualidad, una responsabilidad que, indicó, debe empezar en el hogar y continuar en los centros educativos.

“Los maestros deben tener la capacidad para dar esa educación y deben empezar desde la preprimaria”, recomendó.

“El currículum nacional base tiene 11 capítulos que hablan sobre la educación integral en sexualidad que fueron creados en el 2016 y deben aplicarse”, agregó.

Durante sondeos en centros educativos, Montenegro afirma que se han encontrado con testimonios de adolescentes que sufren acoso sexual en sus hogares, pero también en las aulas, de parte de sus compañeros y docentes.

Ante esa situación, la directora recomienda que los establecimientos promuevan o socialicen más el Protoco de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional, autorizado por el ministerio de Educación (Mineduc).

Sobre qué sanciones aplicar para los estudiantes que publiquen contenidos pornográficos con imágenes de otros alumnos, Montenegro dice estar de acuerdo con que se considere una falta grave y un delito, aunque sostiene que más que expulsar a los responsables o hacer denuncias penales, debe existir una mejor formación a estudiantes y maestros para fomentar el respeto entre ellos.

“La tecnología avanza cada día y la inteligencia artificial vino para quedarse, lo que se debe hacer es educar para no utilizarla de forma incorrecta. Los adolescentes están llenos de cambios físicos, psicológicos y copian los modelos de los adultos. Tienen dudas pero no quieren acompañamiento de sus padres”, explica.

La experta recalcó que en Alta Verapaz hay 22 maestros que enfrentan procesos por violencia sexual en contra de estudiantes. Sin embargo, afirma que algunos son removidos a puestos administrativos y otros continúan impartiendo clases. En relación a ese tema, el Ministerio de Educación ha respondido en otras ocasiones que deben esperar que los casos tengan una sentencia penal para tomar decisiones.

Responsabilidad

Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, dice que la tecnología debe utilizarse con responsabilidad y es algo que deben tener presente los padres de familia, alumnos y docentes.

Brown agregó que la mayoría de los colegios cuentan con las herramientas informáticas de seguridad para limitar accesos y evitar que los estudiantes hagan mal uso de los programas educativos. Añade que con ello los estudiantes no tienen cómo elaborar contenidos inapropiados dentro de los establecimientos.

“Los centros educativos tienen programas de orientación que trabajan con padres de familia y alumnos, hay charlas para una formación sana, pero los valores vienen desde el hogar”, afirma.

“La tecnología avanza y este caso -de la zona 17- es una alerta para estar atentos a lo que hacen los jóvenes, es una lección para la sociedad que debe tener cuidado y usar la tecnología de una forma sana”, afirmó.

Sobre las sanciones que deberían recibir los responsables, Brown opina que cada colegio tiene sus reglamentos, y dependiendo de la gravedad ellos decidirán qué medidas tomar, e incluso, acudir a instancias como la Policía Nacional Civil.

Investigación

En el Ministerio Público se informó que cada caso es diferente, y la investigación debe atender a lo preceptuado en el artículo 169 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual se refiere a la objetividad con la que la institución debe realizar la investigación "tomando en consideración la gravedad de los hechos cometidos y la naturaleza del delito en el cual se encuadran las acciones realizadas".

También indicaron que es incorrecto asegurar que es "raro que estos casos se judicialicen" y que se resuelven a través de la vía de conciliación, puesto que si bien es cierto la salida procesal existe, cada caso contiene circunstancias específicas "que no permiten generalizar una misma salida procesal para todos los casos".

Delito

Según el artículo 190, de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que se refiere a la violación a la intimidad sexual: Quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mesajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de uno a tres años.