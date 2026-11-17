Guatemala busca avanzar hacia la exportación de aguacate Hass fresco a Estados Unidos, un mercado que representa una oportunidad para ampliar los destinos comerciales de la producción nacional. Mientras se completa la formalización del proceso, el sector destaca la experiencia del país en la supervisión fitosanitaria de otros productos agrícolas y mantiene sus plantaciones bajo monitoreo para prepararse para las verificaciones.

Francis Bruderer, presidente de la Asociación Nacional del Aguacate (Anaguacate), destacó la trayectoria del Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (PIPAA, en inglés), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en la supervisión de productos destinados a mercados internacionales.

Según explicó, el programa acumula 20 años sin recibir reclamos relacionados con las exportaciones de tomate y chile. El dirigente señaló que esta experiencia forma parte del contexto en el que Guatemala prepara las condiciones para incorporar el aguacate Hass a su oferta exportable.

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Productores preparan sus plantaciones para las verificaciones

En el caso del aguacate, el sector productivo mantiene las labores de monitoreo y preparación de las fincas para cumplir con los procedimientos fitosanitarios establecidos para ingresar al mercado estadounidense.

Bruderer indicó que el PIPAA realiza visitas constantes a las plantaciones que cumplen con los procesos descritos en el plan de trabajo. Entre los productores que ya tienen sus fincas monitoreadas y preparadas para las verificaciones mencionó a HAME y MISSION.

El presidente de Anaguacate y las autoridades del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación comentaron con este medio que Guatemala ha cumplido con el 100% de los elementos fitosanitarios contemplados en el plan operativo.

Burderer, añadió que el sector está a la espera de la respuesta oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), por medio del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, en inglés), para validar la implementación del documento.

Francisco Viteri, miembro de la junta directiva de Anaguacate, explicó que Guatemala remitió a APHIS el Systems Approach Operational Workplan for the Export of Fresh Hass Avocado Fruit from Guatemala to the United States, conocido como Plan de Trabajo Operativo bajo un Enfoque de Sistemas. firmado por el país, con fecha del 17 de junio de 2025. De momento, está pendiente de que la autoridad estadounidense devuelva el documento con su firma para avanzar con la siguiente etapa.

¿Qué falta para exportar aguacate Hass a Estados Unidos?

El proceso contempla dos instrumentos para establecer las condiciones de operación y los mecanismos de supervisión de las exportaciones.

El primero es el Plan de Trabajo Operativo bajo un Enfoque de Sistemas. Este documento, desarrollado entre APHIS y el MAGA, por medio del PIPAA, establece los requisitos técnicos, fitosanitarios y de supervisión que deberán cumplir los productores, empacadoras y exportadores.

Entre sus disposiciones se encuentran las responsabilidades de las instituciones y del sector productivo, así como los mecanismos de inspección y monitoreo para prevenir la presencia de plagas y garantizar la trazabilidad de la fruta.

Por ejemplo, el PIPAA deberá realizar auditorías al menos una vez al año. Asimismo, se contemplan auditorías conjuntas entre APHIS y PIPAA al menos cada cinco años, o cuando sea necesario.

Una vez que APHIS devuelva firmado el plan, corresponderá avanzar con el segundo instrumento: el Acuerdo Cooperativo de Servicio, que será suscrito entre Anaguacate y la entidad estadounidense. Mediante este acuerdo, la asociación asumirá los gastos de las visitas que realicen las autoridades oficiales de Estados Unidos para verificar el cumplimiento de los procedimientos.

Viteri aclaró que ambos documentos tienen funciones distintas y que deben completarse en ese orden: primero la devolución del plan firmado y después la suscripción del acuerdo cooperativo.

¿Cuándo podrían comenzar las exportaciones?

Por ahora, no hay una fecha definida para el inicio de los envíos. El siguiente avance depende de que las autoridades estadounidenses devuelvan firmado el Plan de Trabajo Operativo, con lo cual se podrá continuar con la formalización del acuerdo cooperativo y las actividades previstas para implementar y verificar los procedimientos.

La apertura del mercado estadounidense permitiría ampliar las oportunidades comerciales del aguacate Hass guatemalteco y ofrecer a los productores otro destino para colocar su cosecha. Mientras tanto, el sector continúa con la preparación de las plantaciones y espera la respuesta de APHIS para avanzar hacia esa posibilidad.