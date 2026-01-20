Delegación de Guatemala busca en Washington que se agilicen aprobaciones para exportar aguacate Hass a EE. UU.

En el caso de Estados Unidos, en noviembre del 2024 le fue aprobada a Guatemala la admisibilidad del producto fresco, pero aún faltan varios pasos por concretar. Sin embargo, a la fecha aún hace falta finalizar el proceso para que se autorice ingreso a los envíos.

Por ello, esta semana una delegación público-privada inició una gira de trabajo de tres días en Washington D. C., con el objetivo de avanzar en los procesos de admisión del aguacate guatemalteco al mercado estadounidense, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La delegación está integrada por autoridades del Gobierno de Guatemala, representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Economía, y el sector privado, que participa por medio de la Asociación Nacional de Productores de Aguacate (Anaguacate).

Con la visita se dará continuidad a las acciones técnicas y regulatorias para acceder a ese mercado. Según el Minex, como parte principal de la visita, la delegación sostendrá una reunión con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos, “en la que se abordarán los aspectos sanitarios y fitosanitarios requeridos para la admisibilidad del aguacate guatemalteco”.

Además, habrá reuniones con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y el Congreso de ese país, “con el fin de resaltar la importancia de contar con socios confiables y cercanos para el abastecimiento del mercado estadounidense”, agregó el Minex. Añadió que se trabaja de manera conjunta entre ambos sectores para fortalecer y asegurar el cumplimiento de los más altos estándares sanitarios y regulatorios para este producto.

Más mercados de exportación

Francis Bruderer, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate (Anaguacate), explicó que, aparte de continuar el trámite con Estados Unidos, se lleva a cabo un proceso de admisibilidad con Chile, con el fin de exportar aguacate fresco a ambos países.

¿Qué falta con Estados Unidos?

Según Bruderer, se trabaja intensamente con las autoridades para que se aprueben los trámites finales y comenzar a exportar.

La delegación busca complementar cualquier requerimiento necesario para que el gobierno estadounidense autorice la exportación, añadió.

Actualmente, hace falta la firma y revisión del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) a la entidad auditora en Guatemala: el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (PIPAA), según explicó Bruderer.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), agencia del USDA, debe visitar Guatemala para validar que PIPAA está capacitada y cumple con sus funciones de auditoría en plantas empacadoras y campos autorizados.

Como paso previo, Anaguacate firmó un acuerdo en julio del 2025. El paso siguiente es que se acepte dicho convenio y que una comisión visite Guatemala para verificar la capacidad del ente auditor.

“PIPAA está capacitada para hacer un buen trabajo. Es una organización dentro del MAGA, pero se trabaja muy de cerca con Anaguacate”, afirmó.

Bruderer indicó que se trabaja estrechamente con la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera; el director de PIPAA, Jaime Sosa, y su equipo, que lleva varios años en ese proceso.

También destacó que el embajador Hugo Beteta apoyó en la coordinación de las citas “para que esa visita tenga los efectos deseados: que venga la comisión del USDA/APHIS a revisar que Guatemala está lista para exportar”.

Los empresarios tienen la expectativa de iniciar los envíos este mismo año. “En el momento que se abra el mercado, Guatemala tiene aguacate para exportar a Estados Unidos durante todo el año”, señaló.

Consultado al respecto, el Ministerio de Agricultura respondió que hace falta la firma del acuerdo cooperativo entre Anaguacate y APHIS, así como la visita de inspección a las fincas. Añadió que, posteriormente, se podrá exportar aguacate fresco a EE. UU., aunque aún no hay fechas definidas.

Chile, ventana de oportunidad

Sobre Chile, Bruderer indicó que representa un mercado potencial importante, sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo, cuando ese país atraviesa su temporada baja. El consumo supera la producción interna y no hay oferta en otros países sudamericanos durante esa época, lo que da relevancia al producto guatemalteco.

Esperan concluir el proceso este año y que la admisibilidad sea aprobada para iniciar las exportaciones en el primer trimestre del 2027. “Está a la vuelta de la esquina que quede aprobado. Estamos terminando de trabajar eso con el ministerio”, señaló.

Argentina

En junio del 2025, Guatemala suscribió el plan de trabajo fitosanitario con Argentina, uno de los avances para exportar aguacate Hass.

El Maga confirmó que aún no hay exportaciones hacia ese país.

Taiwán

Con la iniciativa “Food Trucks de Países Aliados", Taiwán promociona productos guatemaltecos como shucos con guacamol y café en sitios turísticos y universidades.

A la fecha, a ese país solo se exporta aguacate congelado —en pulpa o guacamol—, ya que aún no se ha aprobado la admisibilidad de la fruta fresca.

El Maga indicó que aún falta realizar un análisis de riesgo de plagas, que se hará cuando corresponda según el orden de solicitudes.

Impulsan programa para ampliar cultivos

El cultivo de aguacate en el país continúa en expansión. Con la posibilidad de exportar a EE. UU., se generan expectativas, aunque también se atiende el mercado local y otros destinos internacionales.

Bruderer informó que Anaguacate prepara el proyecto Convierte tu terreno, previsto para marzo próximo. Busca generar interés en personas con pequeños terrenos usados como áreas de descanso, para transformarlos en áreas productivas con entre 50 y 100 árboles de aguacate. “No tienen que ser grandes extensiones”, explicó.

Como parte del proyecto, comenzará un programa de capacitaciones. Se invitará a asociaciones de ingenieros, arquitectos, abogados y gerentes: “Hay mucha gente que tiene pedacitos de tierra para dominguear, pero perfectamente podrían sembrar 50, 100 o hasta 400 árboles de aguacate y transformar un lugar de ocio en un área productiva”, comentó.

