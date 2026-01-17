Guacamol y café guatemalteco recorrerán Taiwán en food truck para atraer más consumidores

Taiwán promociona el aguacate producido en Guatemala, aunque, por ahora, a ese país solo se envía congelado.

La primera exportación de aguacate Hass guatemalteco a Taiwán se efectuó en marzo del 2020, en modalidad congelada, pero dicho país asiático está retomando su impulso, promocionándolo por medio de la Oficina Comercial para Centroamérica (Central America Trade Office, CATO).

Tanto CATO como la Embajada de Taiwán en Guatemala han compartido en sus redes sociales información sobre el producto.

“¡Buenas noticias! Ahora en Taiwán ya se pueden comprar aguacates Hass congelados provenientes de Guatemala, sin depender de la temporada, para disfrutar durante todo el año de este sabor natural de Centroamérica”, refiere uno de los mensajes compartidos por CATO, el cual incluye datos sobre las características y propiedades del producto.

Se agrega que conserva propiedades nutricionales, es apto para cocinar, se puede usar en batidos o preparar guacamol de forma práctica.

Se trata de una serie de publicaciones y de actividades en la que Cato selecciona productos de alta calidad de países amigos y busca acercar las historias, culturas y pasiones de cada país centroamericano a la vida diaria de los taiwaneses, y el primer producto elegido para este fin es el aguacate guatemalteco, según menciona la publicación.

Consultada sobre el acceso del producto a Taiwán, la embajada de ese país en Guatemala explicó que la publicación en redes sociales tiene como objetivo promocionar el aguacate congelado producido en Guatemala y dar a conocer sus características al público taiwanés.

Se añadió que a partir del 16 de enero del 2026, CATO —que es una organización establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán— pondrá en marcha el proyecto “Food Trucks de Países Aliados”, con el cual recorrerá diferentes sitios turísticos y universidades para promover productos guatemaltecos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“El food truck de Guatemala ofrecerá shucos con guacamol, así como café” y esta publicación en redes sociales también sirve como promoción previa al evento y destaca los ingredientes guatemaltecos exportados a Taiwán, se indicó.

Como ejemplo de su uso, se dio a conocer que el comprador inicial fue CoCo Fresh Tea & Juice, empresa taiwanesa dedicada a innovar en la experiencia de beber té, que en el 2020 empezó a promocionar una bebida elaborada con aguacate guatemalteco. Esta se puede adquirir en más de 170 sucursales, según la información compartida por la embajada. En esa ocasión se mencionaron las bebidas Avocado Fresh Milk with pudding y Avocado Smoothies with Passion Fruit.

En la inauguración de la iniciativa “Food Trucks de Países Aliados” el 16 de enero del 2026 participaron autoridades y diplomáticos de Taiwán y de Guatemala. Taiwán promociona en su país productos guatemaltecos como el aguacate congelado, pulpa o guacamol, así como el café. (Foto, Prensa Libre Facebook de Central America Trade Office).

Mercado

La primera exportación se concretó en marzo del 2020 con 11 mil 123 kilos, que representaron US$56 mil 123.

De acuerdo con datos del Banco de Guatemala (Banguat), entre el 2020 y el 2024 se ha exportado un volumen promedio anual de 17 mil kilogramos de aguacate congelado a Taiwán. En ese periodo, las exportaciones suman 67 mil 658 kilogramos y un monto total de US$304 mil 027. No se reportan cifras para los años 2022 y 2025.

Aguacate fresco, aún sin acceso

Según el reglamento fitosanitario de Taiwán, Guatemala solo puede exportar aguacates en presentación congelada, porque ya cumplieron con los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades de ese país. Los aguacates frescos aún no tienen acceso al mercado, según información de la embajada asiática.

Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó que no se exporta aguacate Hass fresco a Taiwán. Agregó que la promoción publicada por la embajada en redes sociales se refiere a la pulpa congelada del fruto, la cual no es certificada por dicha entidad, debido a que ya está procesada. El MAGA solo certifica productos vegetales no procesados, indicó el ministerio.