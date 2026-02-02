Alta carga vehicular por regreso a clases obliga a salir antes de las 4.30 en municipios cercanos

Con el regreso del sector público a las aulas, la movilidad vehicular en el área metropolitana se ha visto seriamente afectada. Autoridades estiman que al menos 2.8 millones de vehículos circulan diariamente por la capital y municipios aledaños, lo que ha provocado un aumento considerable en la carga vehicular.

Mixco y Villa Nueva, dos de los municipios más poblados, reportan entre cinco y seis kilómetros adicionales de filas, así como un incremento promedio de entre 45 minutos y una hora en los tiempos de traslado.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, informó que con el inicio de las clases se completa el flujo vehicular que circulará en Mixco y la capital, lo que permitirá hacer una estimación de lo que se espera para el resto del año.

Añadió que este lunes se notó un incremento en la movilidad, principalmente en la ruta Interamericana, donde la fila de vehículos llegó al km 23. Un panorama similar se vivió en el bulevar San Cristóbal.

Señaló que las paradas de buses también estuvieron más concurridas, lo que impacta en la movilidad, ya que los buses permanecen más tiempo estacionados.

En tanto, Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, indicó que este lunes hubo un incremento considerable en la ruta CA-9 o ruta al Pacífico. También se reportó aumento vehicular en el bulevar El Frutal, hacia El Búcaro, Mezquital y salida del Cenma.

Santos señaló que la hora pico se extendió de las 4.00 a 9.00 horas. Recomendó mantener los vehículos en buen estado y realizar revisiones constantes para evitar complicaciones por desperfectos mecánicos.

La situación se replica en Santa Catarina Pinula, donde una de sus principales arterias registra congestionamientos que se extienden por varios kilómetros. Este panorama está obligando a los conductores a salir con mayor anticipación de sus hogares para evitar retrasos, especialmente durante las horas pico.

Ivania Rivera, vocera de la PMT de Santa Catarina Pinula, informó que este lunes se generaron más kilómetros de densidad vehicular y que la movilidad comenzó, en su mayoría, a las 4.30 horas.

Añadió que eso afectó a varias aldeas del municipio, aunque el mayor impacto se registró en la carretera a El Salvador, donde hasta la semana pasada el tránsito lento comenzaba en el km 16, pero este lunes se observó desde el km 18.5, en la entrada a Fraijanes. Indicó que se habilitaron carriles reversibles y se brindó asistencia en los alrededores de centros educativos.

