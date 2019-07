Crisis migratoria: ¿puede Guatemala convertirse en un “tercer país seguro” como quiere Donald Trump?

Todo apuntaba a que aprovecharía la reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, programada para el 14 de julio, para firmar tal convenio.

Pero un día antes de que el mandatario guatemalteco viajara a Estados Unidos, el gobierno anunció la suspensión del encuentro y negó que contemplara firmar nada al respecto. “Debido a las especulaciones surgidas (en torno al posible acuerdo) y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, se explicó.

Sin embargo, este martes Trump declaró en Twitter que Guatemala “decidió romper el acuerdo” de firmar el convenio para convertirse en tercer país seguro.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019