Trump dice que EE.UU. “bloqueará” el paso a buques que paguen peaje a Irán en el estrecho de Ormuz luego del colapso del diálogo de paz

El anuncio ocurre pocas horas después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijera que las conversaciones de paz con Irán que tuvieron lugar en Islamabad, Pakistán, para resolver las hostilidades y abrir el estrecho no habían tenido resultados.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump añadió que las negociaciones directas con Irán habían fracasado porque “Irán no está dispuesto a desistir de sus ambiciones nucleares”.

Más tarde, en esa misma plataforma, el presidente de EE.UU. insistió en que “Irán había prometido abrir el estrecho de Ormuz y no lo hizo a sabiendas”.

“Esto causó ansiedad, desarraigo y dolor a muchos pueblos y países alrededor del mundo”, aseguró.

“Así como prometieron, más les vale comenzar cuanto antes el proceso para ABRIR ESTA VÍA INTERNACIONAL RÁPIDO! [las mayúsculas son de Trump]”.

El mandatario prosiguió comentando sobre las negociaciones en Islamabad, revelando que había sido “completamente informado” por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el negociador Jared Kushner, quien también es su yerno.

Al mismo tiempo elogió los esfuerzos del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y a su equipo por sus esfuerzos en la mediación.

Trump resaltó que, después de “casi 20 horas” de negociaciones “sólo hay una cosa que importa: ¡IRÁN ESTÁ RENUENTE DE DESISTIR DE SUS AMBICIONES NUCLEARES!”.

Sin embargo, el presidente de EE.UU. afirmó que la reunión transcurrió bien y que se llegó a un acuerdo en muchos asuntos, pero no en el que más le importaba a él, el nuclear.

“En muchos sentidos, los temas que se acordaron son mejores que continuar con nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos temas no importan en comparación con permitir que el poder nuclear esté en manos de personas tan volátiles, difíciles e impredecibles”, afirmó.

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Trump afirmó que instruyó a la Marina estadounidense a “buscar y bloquear el paso de cada buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán” y que la fuerza naval de su país empezará a “destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho”.

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un salvoconducto en alta mar”, amenazó.

Y añadió: “El iraní que abra fuego contra nosotros, o contra cualquier nave pacífica, ¡será VOLADO AL INFIERNO!”.

“El bloqueo empezará en breve”, aseguró.

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