Bolillo Gómez tras el empate de El Salvador ante Curazao: “Soy ciego, sordo y mudo ante la afición”

La Selección de El Salvador no pudo ante Curazao en su debut en la Copa Oro 2025. El combinado que dirige Hernán Darío Gómez firmó un empate y complicó su pase a la siguiente ronda del torneo de la Concacaf, tomando en cuenta que aún debe enfrentar a Honduras y Canadá.

Sin embargo, Darío Gómez hizo un análisis del resultado de su equipo en conferencia de prensa y se justificó en que lleva poco tiempo dirigiendo a El Salvador, además de lanzar una frase que ya se hizo viral en los medios salvadoreños.

“La intensidad que están manejando me deja contento porque enfrentamos a rivales con mucha potencia, muy fuertes, muy rápidos. El primer tiempo fue muy importante, en el segundo sentí que se cansaron y al final hice cambios”, expresó.

“Yo no soy mentiroso en lo que veo, y yo veo que el equipo está avanzando y está haciendo cosas importantes. En el futbol, todo el mundo ve las cosas muy distintas. Nosotros estamos en la interna del equipo, sabemos qué estamos haciendo y sabemos qué interpretan y cómo controlar a veces a esta clase de rivales”, dijo.

Sobre los abucheos que enfrenta por parte de la afición salvadoreña, Gómez fue claro y dijo que no le afectan.

“Soy ciego, sordo y mudo ante la afición. No me puedo poner a oír a la afición porque me hacen equivocar. La afición no piensa sino en el equipo de El Salvador, no piensa en el contrario, nosotros tenemos que pensar en El Salvador y controlar al contrario”, afirmó.

🫣"Soy ciego, sordo y mudo ante la afición, no les voy a hacer caso"



La Selección de El Salvador continuará su camino en la Copa Oro 2025 el sábado 21 de junio, cuando enfrente a su similar de Honduras a las 20.00 horas en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas.

Luego, completará su actividad en fase de grupos contra Canadá el martes 24 de junio a las 20.00, en el mismo escenario.