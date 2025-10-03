Cae “Satanás”, el temido sicario del Barrio 18 acusado de ejecutar a una mujer en una panadería

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, capturó este viernes 3 de octubre a un presunto sicario de la pandilla del Barrio 18, señalado de dar muerte a una mujer en una panadería del asentamiento Arzú, Paraíso II, zona 18 de la capital.

Según información de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), el crimen ocurrió el 25 de septiembre del 2025, cuando sujetos armados ingresaron al negocio y atacaron a balazos a Dora Azucena Pérez Gerónimo, de 45 años, quien falleció en el lugar.

A raíz del hecho, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) iniciaron diligencias para identificar a los responsables.

Como parte del proceso, este 3 de octubre se llevaron a cabo 14 allanamientos en distintos sectores de zona 18, entre ellos las colonias Comunidad Arzú, El Cerrito y Paraíso II.

Durante los operativos fue capturado Brándon “P”, de 18 años, alias Satanás, presunto integrante de la clica Corner Gangsters. Es señalado del delito de asesinato.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Juzgado correspondiente para continuar con el proceso penal.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

