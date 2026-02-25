Capturan a padre señalado de parricidio tras reclamar Q700 mil pagados por secuestro cuando su hijo era niño

El 21 de febrero pasado, un hombre de 38 años fue muerto en la colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco. Cuatro días después, detectives de la División de Investigación Criminal (DEIC) y agentes de la Comisaría 16 capturaron a su padre, Joél "N", de 63 años, señalado como presunto responsable del hecho.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el caso no solo gira en torno a una venta reciente de una vivienda, sino a un episodio ocurrido décadas atrás. Cuando la víctima era menor de edad, fue secuestrada y su familia pagó Q700 mil para lograr su liberación. Ese hecho, que en su momento terminó con el regreso del niño a casa, habría dejado una disputa económica sin resolver.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, con el paso del tiempo, el joven migró a Estados Unidos. Trabajó, regresó al país hace dos años y, de acuerdo con las pesquisas, adquirió varias propiedades. Días antes de su muerte vendió una vivienda en San Cristóbal, zona 8 de Mixco por 300 mil.

La Fiscalía sostiene que el padre habría reclamado el dinero entregado por el rescate años atrás. Según esa hipótesis, al no recibirlo, presuntamente decidió atacarlo para quedarse con el producto de la venta.

Durante el allanamiento efectuado en la vivienda del sospechoso, las autoridades incautaron prendas de vestir, documentos, títulos de propiedad, constancias de pago, dos teléfonos celulares y la motocicleta que habría sido utilizada en el hecho. Las autoridades afirman que este caso expone una paradoja dolorosa, puesto que el mismo padre que participó en el pago para liberar de un secuestro a su hijo cuando era niño ahora enfrenta un proceso penal señalado de haberle causado la muerte en la adultez.