Capturan a Pedro Duque, sindicado de integrar estructura que desfalcó Q20 millones al CHN

Las autoridades capturaron este viernes 27 de febrero a Pedro Alejandro Duque Soto, señalado de participar en el desfalco de más de Q20 millones al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), durante un operativo efectuado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, informaron fuentes judiciales.

Contra el sindicado pesaba una orden de aprehensión por los delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

La orden fue emitida el 29 de octubre del 2025 por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, a cargo del juez B Mario Estuardo Hichos Bracamonte.

En el documento se consigna que Duque Soto, de 37 años, podía ser ubicado en inmuebles situados en Fraijanes, y la disposición establece que, al momento de su aprehensión, debía ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente en la Torre de Tribunales.

Declaratoria de rebeldía

El 5 de enero del 2025, el juez Hichos declaró en rebeldía a Duque Soto, por no comparecer ante la judicatura pese a tener orden de captura vigente.

Además, el juez ordenó al Ministerio Público divulgar la fotografía del sindicado en redes sociales y medios de comunicación, al ser considerado prófugo.

