Capturan en el aeropuerto La Aurora a ciudadano mexicano con material de pornografía infantil

Durante un operativo desarrollado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, autoridades detuvieron a un ciudadano mexicano acusado de producir material pornográfico con personas menores de edad, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra la Trata de Personas, a través de la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó el denominado Operativo Trotamundos, que permitió la captura de un extranjero.

El detenido fue identificado como Gustavo B., de nacionalidad mexicana, quien es señalado por el delito de producción de pornografía infantil, conforme al Código Penal guatemalteco.

Según el MP, la detención se concretó como parte del seguimiento a una investigación preliminar, en la que se recopilaron indicios suficientes para proceder con su aprehensión.

Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron el dispositivo telefónico del sospechoso, donde hallaron material audiovisual con contenido sexual explícito que involucra a personas menores de edad. Estos hallazgos constituyen una prueba clave que sustenta la acusación penal.

Fuentes oficiales indicaron que el ciudadano mexicano fue interceptado en el área de migración del aeropuerto cuando pretendía salir del país.

La Fiscalía Regional y personal especializado en delitos transnacionales participaron en la diligencia, que forma parte de una estrategia más amplia para combatir la explotación sexual infantil y la circulación de este tipo de contenido a través de redes internacionales.

El capturado fue trasladado a Torre de Tribunales para ser puesto a disposición del juzgado de turno, donde se definirá su situación jurídica, mientras continúan las diligencias de investigación.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir la trata de personas y los delitos conexos, especialmente aquellos que atentan contra la integridad de la niñez.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

