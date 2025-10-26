Carrera benéfica de San Martín recauda Q913 mil a favor de la Fundación Margarita Tejada

Con la participación de más de 7 mil 300 corredores, este domingo 26 de octubre se celebró la 12.ª edición de la Carrera San Martín en la ciudad de Guatemala. El evento recaudó Q913 mil 750, entregados a la Fundación Margarita Tejada en apoyo a su programa de becas, así como de sus proyectos de inclusión y desarrollo para personas con síndrome de Down, informó el establecimiento.

Durante la jornada, los participantes recorrieron trayectos de 5 y 10 kilómetros en un circuito entre las avenidas Reforma y Las Américas. El evento inició con un calentamiento grupal y la tradicional Caminatón, para luego dar paso a la carrera oficial.

El monto destinado al apoyo de los programas de la Fundación Margarita Tejada se reunió gracias a la participación de los corredores y al respaldo de patrocinadores, se indicó.

“Estamos profundamente agradecidos con cada persona que se sumó a la 12.ª Carrera San Martín. Este evento refleja el poder de la solidaridad y la importancia de unirnos como sociedad para transformar vidas. En San Martín creemos que cada paso cuenta, y gracias a la participación de miles de guatemaltecos, podemos seguir apoyando la labor invaluable de la Fundación Margarita Tejada”, expresó Daniela Corella, gerente financiera corporativa de San Martín.

Por su parte, María Olga Díaz, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Margarita Tejada, destacó: “Cada corredor que participó hoy representa esperanza y oportunidades para nuestros niños y jóvenes. El apoyo recaudado nos permite continuar trabajando por la inclusión y el bienestar de las personas con síndrome de Down, construyendo un futuro con más oportunidades”.

El donativo de Q913 mil 750 se entregó a la Fundación Margarita Tejada, que ofrece programas de inclusión y desarrollo para personas con síndrome de Down. (Foto Prensa Libre: cortesía)

A lo largo de sus ediciones, la Carrera San Martín ha recaudado más de Q5.8 millones, lo que ha contribuido al fortalecimiento de la Fundación Margarita Tejada, que ha logrado ampliar sus servicios, desarrollar programas de capacitación y brindar oportunidades reales de inclusión a cientos de familias guatemaltecas.

La 12.ª Carrera San Martín fue posible gracias al respaldo de empresas aliadas como Banco Industrial, Cemaco, CF Moto, Cielito Grill, Powerade, Dasani, Zigi, Pasta Ina, Bolik y Naturaceites, que se unieron para hacer realidad esta jornada deportiva con impacto social.

Responsabilidad social

La cadena de panadería, pastelería y restaurante cuenta con más de 70 tiendas en Guatemala, presencia en El Salvador y Dallas, en Texas, Estados Unidos, donde recientemente recibió el reconocimiento como la Mejor Panadería por el Dallas Observer.

Por medio de su programa de Responsabilidad Social Empresarial diariamente entrega panes, pasteles y galletas entre otros, a miles de niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango y El Salvador.