Caso Toma Usac: Procesan a Ramón Cadena por usurpación agravada y depredación de bienes culturales

El Juzgado Décimo de Instancia Penal ligó a proceso este jueves 20 de noviembre al abogado Ramón Cadena Ramila por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales en el caso conocido como Toma Usac: Botín Político.

En la misma resolución, el juez dictó falta de mérito por los señalamientos de sedición y asociación ilícita.

El juez le otorgó medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario en su residencia, registro de huella biométrica en el Ministerio Público, prohibición de salir del país sin autorización judicial y prohibición de comunicarse con testigos y coimputados.

El pasado 10 de noviembre, el abogado se presentó voluntariamente ante la justicia, luego de que el juez Víctor Cruz girara una orden de captura en su contra desde noviembre del 2023.

Cadena buscaba solventar su situación legal, aunque las audiencias fueron suspendidas en varias ocasiones.

Durante la diligencia, Cruz le dio a conocer los cargos y ordenó su ingreso provisional en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

