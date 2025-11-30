Choques y derrapes: Socorristas reportan varios accidentes de tránsito este fin de semana

Un tráiler que transportaba hierro se indendió este domingo 30 de noviembre, informaron los Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió en el kilómetro 42 de la autopista Palín-Escuintla, donde los bomberos debieron utilizar al menos 600 galones de agua para extinguir las llamas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Pulman pierde el control

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y medios locales informaron que una unidad de transporte tipo pulman perdió el control, se salió de la pista y chocó contra varias obstáculos, entre ellos un poste.

El hecho ocurrió en el km 289 de la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal.

En el lugar queda fallecido el piloto del medio de transporte.

(Foto: Provial)

Atacado a balazos

En el kilómetro 39.3 de la ruta al Pacífico, un motorista fue atacado a balazos, informaron los Bomberos Voluntarios.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, mientras el vehículo de dos ruedas quedó en el lugar.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Vehículo cae a barranco

En el kilómetro 42, de la ruta al Atlántico, el piloto de un vehículo perdió el control y cayó a un barranco de unos 100 metros de profundidad, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas rescataron del lugar a dos pobladores que fueron llevados heridos a un centro asistencial.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Chocan contra vivienda

En El Tejar, Chimaltenango, tres personas que se movilizaban en una moto perdieron el control y chocaron contra una vivienda, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

En el lugar quedó el cuerpo de uno de los motoristas mientras que los otros dos fueron trasladados heridos al Hospital Nacional del Chimaltenango.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Automotor derrapa

En el kilómetro 154, Purulhá, Baja Verapaz, un vehículo derrapó sobre el pavimento.

Los socorristas atendieron a un hombre en el lugar, informó la Cruz Roja Guatemalteca.