Guatemala
Choques y derrapes: Socorristas reportan varios accidentes de tránsito este fin de semana
Los accidentes viales se cobraron la vida de varias personas y dejaron múltiples heridos, informaron los diversos cuerpos de socorro del país.
(Socorristas trabajan para extinguir las llamas en un tráiler este sábado.(Foto: Bomberos Voluntarios)
Un tráiler que transportaba hierro se indendió este domingo 30 de noviembre, informaron los Bomberos Voluntarios.
El hecho ocurrió en el kilómetro 42 de la autopista Palín-Escuintla, donde los bomberos debieron utilizar al menos 600 galones de agua para extinguir las llamas.
Pulman pierde el control
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y medios locales informaron que una unidad de transporte tipo pulman perdió el control, se salió de la pista y chocó contra varias obstáculos, entre ellos un poste.
El hecho ocurrió en el km 289 de la ruta al Atlántico, en Puerto Barrios, Izabal.
En el lugar queda fallecido el piloto del medio de transporte.
Atacado a balazos
En el kilómetro 39.3 de la ruta al Pacífico, un motorista fue atacado a balazos, informaron los Bomberos Voluntarios.
La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, mientras el vehículo de dos ruedas quedó en el lugar.
Vehículo cae a barranco
En el kilómetro 42, de la ruta al Atlántico, el piloto de un vehículo perdió el control y cayó a un barranco de unos 100 metros de profundidad, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas rescataron del lugar a dos pobladores que fueron llevados heridos a un centro asistencial.
Chocan contra vivienda
En El Tejar, Chimaltenango, tres personas que se movilizaban en una moto perdieron el control y chocaron contra una vivienda, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
En el lugar quedó el cuerpo de uno de los motoristas mientras que los otros dos fueron trasladados heridos al Hospital Nacional del Chimaltenango.
Automotor derrapa
En el kilómetro 154, Purulhá, Baja Verapaz, un vehículo derrapó sobre el pavimento.
Los socorristas atendieron a un hombre en el lugar, informó la Cruz Roja Guatemalteca.