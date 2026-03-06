Cinco pacientes continúan hospitalizados tras accidente de bus que dejó 69 heridos en Amatitlán

Tras el accidente de un bus urbano en el área de Laguna Seca, Amatitlán, al menos 69 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. En la unidad viajaban 70 pasajeros, según las autoridades.

En el Hospital Nacional de Amatitlán ingresaron 51 pacientes. De ellos, cinco continúan hospitalizados, entre quienes se encuentra una niña, mientras que el resto ya fue dado de alta tras recibir atención médica.

En este centro asistencial también se confirmó el fallecimiento de dos mujeres que habían sido trasladadas con heridas de gravedad: una mujer de 30 años, madre de un niño que murió en el lugar del accidente, y una adulta mayor de 93 años, quien falleció mientras recibía atención médica.

Fernando Matías, director del Hospital Nacional de Amatitlán, dijo que la situación se tornó crítica debido al ingreso de 51 pacientes, quienes llegaron con distintos tipos de trauma.

El facultativo añadió que los cinco pacientes que aún permanecen en el centro asistencial están estables; incluso, uno de ellos recibirá el alta médica este viernes.

Por su parte, el Ministerio de Educación lamentó el fallecimiento de Héctor Andrés Morales Ovando, de 7 años, estudiante de primero primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta San Antonio El Pepinal, quien murió en el lugar del percance.

El Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva recibió 18 pacientes, entre ellos nueve menores y nueve adultos. Ocho niños ya fueron dados de alta y uno permanece hospitalizado. En el caso de los adultos, tres —una mujer y dos hombres— continúan bajo observación médica, mientras que seis ya fueron egresados.

En un comunicado, la Asociación de Transportistas Unidos de Amatitlán (ASTUA) lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Además, aclaró que una de las personas mencionadas públicamente no forma parte de la asociación desde el 2007 y que el bus involucrado pertenece a un socio de la línea 28, quien aseguró que está dispuesto a asumir las responsabilidades correspondientes con los afectados.

