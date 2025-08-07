¿Cómo sacar los antecedentes penales en línea en Guatemala? Requisitos, pasos y costo

Los ciudadanos guatemaltecos pueden obtener la constancia de carencia de antecedentes penales desde la comodidad de su hogar, gracias a la plataforma digital del Organismo Judicial de Guatemala.

Este trámite es útil para diferentes gestiones, tiene un costo de Q30.00 y una validez de seis meses a partir de su emisión.

¿Qué son los antecedentes penales?

Según el Organismo Judicial, los antecedentes penales son un registro oficial que indica si una persona ha sido sentenciada por algún delito por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales del país.

Este documento es requerido en diversos trámites administrativos tanto dentro como fuera de Guatemala.

¿En qué casos se solicitan los antecedentes penales?

Algunas de las razones más comunes para solicitar este documento son:

Aplicaciones de empleo

Trámites migratorios o de residencia

Procesos legales y administrativos

Solicitudes de becas o estudios

Entre otros

Requisitos para obtener los antecedentes penales

Para sacar los antecedentes penales en línea, el interesado debe contar con:

Acceso a internet

Una cuenta registrada en el portal electrónico del Organismo Judicial

Una dirección de correo electrónico válida

Un pago de Q30.00 realizado en cualquiera de los bancos autorizados: Banrural o Banco Industrial

¿Cómo registrarse en el portal del Organismo Judicial?

Si es la primera vez que se realiza el trámite, es necesario crear un usuario en el portal de servicios electrónicos del Organismo Judicial.

Acceda al sitio web: Portal de Servicios Electrónicos el Organismo Judicial

Complete el formulario con su correo electrónico y cree una contraseña segura.

Verifique su cuenta desde el enlace que recibirá en su correo electrónico.

Si ya tiene una cuenta, puede ingresar directamente con su usuario y contraseña.

Pasos para sacar los antecedentes penales en línea en Guatemala

A continuación, se detallan los pasos para generar la constancia de antecedentes penales:

Ingrese al portal de servicios electrónicos del Organismo Judicial

Inicie sesión con su usuario y contraseña.

En el menú de tipo de gestiones, seleccione "Carencia de Antecedentes Penales Electrónicos".

Vaya a Unidad de Antecedentes Penales → Solicitudes → Realizar solicitud.

Efectúe el pago de Q30.00 en cualquiera de los bancos autorizados (Banrural o Banco Industrial). Conserve la boleta de pago.

Regrese al portal y seleccione nuevamente la opción "Carencia de Antecedentes Penales Electrónicos".

Ingrese el número de boleta y el número de referencia que aparece en el recibo bancario.

El sistema verificará automáticamente que el solicitante no cuente con antecedentes penales.

En un plazo aproximado de 24 horas hábiles, se completará el trámite.

Finalmente, podrá descargar la constancia en formato PDF o imprimirla directamente desde el portal.

Este proceso consta de 12 pasos, los cuales pueden ser monitoreados en línea por el solicitante.

¿Cuánto tiempo es válida la constancia?

La constancia de carencia de antecedentes penales en línea tiene una vigencia de seis meses a partir de su fecha de emisión, según lo establece el Organismo Judicial de Guatemala.

A diferencia del proceso físico anterior, en el que únicamente se entregaban dos copias impresas, el documento digital puede descargarse cuantas veces sea necesario durante su período de validez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la fecha de vencimiento no se modifica.

Una vez expirado ese plazo, si se requiere nuevamente la constancia, el interesado deberá tramitarla otra vez siguiendo el mismo procedimiento en línea.

Ventajas del trámite digital

La opción de sacar los antecedentes penales en línea en Guatemala ha facilitado considerablemente este proceso, ya que:

Se evita hacer largas filas en oficinas físicas.

Está disponible las 24 horas, todos los días.

Puede completarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.