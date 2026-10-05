Accidente en Jalapa: MP confirma detención de conductora y analiza video del atropello

El Ministerio Público (MP) confirmó que investiga el accidente ocurrido el 1 de octubre en la colonia Las Marías, Jalapa, en el que murió Olga Lidia Ramírez Rivera, de 62 años. La conductora señalada permanece detenida y espera comparecer ante un juzgado.

El caso cobró notoriedad luego de que circularan imágenes de una cámara de videovigilancia que registraron el momento del atropello. En la grabación se observa cómo un picop impacta a la mujer que se encontraba sobre la banqueta y la arrastra varios metros antes de continuar su marcha.

El MP confirmó que las imágenes forman parte de las diligencias de investigación para establecer cómo ocurrió el hecho.

El video y la hora del accidente

El video que circuló inicialmente registra las 19.16 horas. Sin embargo, el MP explicó que una de las cámaras revisadas presentaba un desfase de 17 minutos en su registro horario.

Por ello, la Fiscalía estableció que la hora aproximada del accidente fue a las 19.33 horas del 1 de octubre.

Según el MP, la víctima se encontraba sobre la banqueta cuando fue impactada por un vehículo tipo picop conducido por Andrea "N".

Ramírez Rivera fue trasladada al Hospital Nacional de Jalapa, donde falleció posteriormente.

Sindicada permanece detenida

El MP informó que Andrea "N" se encuentra en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de Jalapa, a la espera de la audiencia de primera declaración ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jalapa.

La Fiscalía señaló que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

En la información proporcionada por el MP no se detalla, por ahora, cuál es el delito que se le atribuye provisionalmente ni el resultado de una eventual prueba de alcoholemia.

Gobernador explica presencia policial en el hospital

El gobernador de Jalapa explicó que tuvo conocimiento del accidente después de que ocurriera. Según declaró, personal del Hospital Nacional de Jalapa lo llamó debido a la presencia de numerosas personas en las afueras del área de emergencia y porque, según le informaron, había personas armadas.

El funcionario indicó que posteriormente se coordinó con el comisario de la PNC para reforzar la seguridad en el hospital, donde, según dijo, normalmente había un solo agente policial.

“Del accidente no se me comunicó en ningún momento”, afirmó el gobernador.

Agregó que fue alrededor de las 22.30 o 23 horas cuando comenzó a circular información sobre la persona señalada como responsable del accidente.

El gobernador también negó haber intervenido en favor de la sindicada y sostuvo que la PNC actuó conforme al protocolo establecido para este tipo de hechos.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación del MP y será el juzgado correspondiente el que conozca la primera declaración de la sindicada.

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