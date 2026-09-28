Aeropuerto Los Altos proyecta operar como internacional en 2029

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) proyecta que el Aeropuerto Los Altos, ubicado en Quetzaltenango, pueda completar durante los primeros meses del 2029 el proceso de certificación necesario para funcionar como aeropuerto internacional. Antes de ese plazo, la institución prevé ejecutar en el 2027 obras de infraestructura consideradas indispensables para avanzar en el proceso.

Entre los trabajos contemplados están la construcción de una nueva torre de control, un edificio para bomberos y la ampliación de la terminal aérea. El expediente para estos proyectos se encuentra en su fase final de preparación y la DGAC espera ingresarlo a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en octubre del 2026, para que posteriormente puedan llevarse a cabo los procesos de licitación.

Mynor González Chavarría, encargado de la Administración de Aeropuertos Nacionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), explicó a Prensa Libre que la certificación de un aeródromo comprende cinco etapas y que Los Altos se encuentra en la segunda.

Comentó que la primera fase, correspondiente a la presolicitud, fue completada en noviembre del 2025. Actualmente se trabaja en la segunda, que consiste en la documentación requerida para la certificación e incluye manuales de operación, mantenimiento y capacitación, además de las necesidades de infraestructura que deberán ser cubiertas para continuar con el procedimiento.

"Para el 2027 nosotros tenemos como meta propuesta, tener la infraestructura", señaló González al referirse a la ampliación de la terminal, la torre de control y el edificio para bomberos.

“Pero una certificación no es solo eso, entonces también incluye tema de equipamientos", aclaró el encargado, pues contemplar estas construcciones no significa que Los Altos pueda comenzar a recibir vuelos internacionales. La certificación también requiere equipamiento, contratación y capacitación de personal, así como superar las fases de revisión documental y demostración técnica en el aeródromo.

Por ello, la proyección de la DGAC es que sea hasta los primeros meses del 2029 cuando el aeropuerto pueda reunir los requisitos antes mencionados y contar con la certificación necesaria para avanzar hacia la categoría internacional.

González explicó acerca de las cinco etapas para la emisión del certificado por parte de la DGAC, los cuales son:

Presolicitud Conformación y confirmación de la documentación, junto con la infraestructura necesaria Revisión documental: los manuales son revisados por el Departamento de Vigilancia y Seguridad Operacional de la DGAC; si existen observaciones, deben hacerse las correcciones correspondientes Demostración técnica en campo: la DGAC verifica directamente en el aeródromo que se cumpla lo establecido en los manuales y en las normas y regulaciones aplicables, tanto nacionales como internacionales Emisión del certificado: superada la evaluación técnica, Aeronáutica Civil emite un certificado; con este, el aeródromo puede optar a convertirse en aeropuerto internacional

Estudios completan expedientes a Segeplan

La DGAC recibió recientemente estudios de suelos y estructurales de los edificios del Aeropuerto Los Altos, documentos que servirán para completar el expediente que será presentado ante Segeplan como parte del proceso para desarrollar la infraestructura necesaria.

Mynor Morales explicó que estos estudios forman parte de los requisitos pendientes para integrar el expediente y avanzar con los proyectos previstos en el aeródromo: "Son estudios que forman parte del expediente que se ingresa a Segeplan. Son estudios de suelos y estudios estructurales de los edificios".

Además de lo antes mencionado, se contempla la ampliación de la terminal ante la expectativa de que una eventual operación internacional incremente el flujo de pasajeros.

El encargado indicó que la terminal actual podría resultar insuficiente frente a ese incremento y que la ampliación también deberá permitir establecer las áreas necesarias para atender funciones propias de un aeropuerto internacional.

Las aerolíneas todavía ven limitaciones

Mientras la DGAC prepara las obras y el proceso de certificación, las condiciones actuales de Los Altos todavía presentan una limitación para algunas operaciones comerciales.

Francisco Pahul, director comercial de TAG Airlines, explicó a Prensa Libre que la compañía no considera viable actualmente operar en Quetzaltenango con aeronaves ATR 72, diseñadas para viajes de corta distancia, debido principalmente a la elevación del aeropuerto y a la longitud disponible de la pista.

Según Pahul, las características actuales de la pista limitarían la cantidad de pasajeros que la aeronave podría transportar, lo que impactaría directamente los costos de la operación. “El largo de la pista no es lo suficientemente larga para que nosotros podamos sacar el avión con la mayor capacidad posible. Entonces eso nos limita mucho en el tema de la cantidad de sillas que podríamos ofertar”, explicó.

¿Qué necesitan los aeródromos para atraer vuelos?

Desde la perspectiva de una aerolínea, la ampliación de la infraestructura debe ir acompañada de otros elementos relacionados con la seguridad y la atención operacional.

Pahul mencionó entre las condiciones necesarias que los aeródromos cuenten con cerramiento y seguridad perimetral, cuerpo de rescate y extinción de incendios, controles para el chequeo de pasajeros y mejores condiciones en las pistas.

También indicó que las características físicas de las pistas determinan qué tipo de aeronave puede operar en cada destino: “Hay algunas pistas que están un poco deterioradas”, señaló, y agregó que, en ciertos aeródromos, el tamaño de las pistas impide que TAG opere las aeronaves que utiliza actualmente.

La DGAC también ha planteado que la modernización de Los Altos y de otros aeródromos se desarrolle de manera gradual. En Quetzaltenango, por ejemplo, una necesidad futura identificada por la institución es la construcción de una calle de rodaje, ya que actualmente el aeródromo solo cuenta con la pista activa.

Puertos Barrios y Huehuetenango también forman parte de la estrategia

La modernización de la red aeroportuaria también contempla intervenciones en Puerto Barrios y Huehuetenango, aunque ambos proyectos se encuentran en etapas distintas.

En el caso de Puerto Barrios, la DGAC mantiene como objetivo que el aeródromo pueda avanzar hacia una futura operación internacional, por lo que deberá cumplir un proceso de certificación similar al previsto para Quetzaltenango. “Es similar a Quetzaltenango porque la proyección es que también se vuelva un aeropuerto internacional. Debe seguir el mismo proceso”.

Mynor González explicó que una diferencia es que Puerto Barrios ya cuenta con torre de control, por lo que una de las necesidades pendientes es la construcción de un edificio para bomberos. “La diferencia en Puerto Barrios (...) ya contamos con una torre de control y lo que necesitamos ahí es el edificio de bomberos como parte del proceso de certificación”.

Huehuetenango, en cambio, figura entre los aeródromos que la DGAC contempla priorizar en las próximas intervenciones, aunque durante la entrevista no se detallaron obras específicas ni un calendario para ese aeródromo.

“Como una proyección inicial, poder trabajar el tema del aeródromo de Huehuetenango, Quetzaltenango y Puerto Barrios, en el tema complementario a lo que es la internacionalización de Barrios y de Quetzaltenango”.

Así, mientras Puerto Barrios ya tiene como meta explícita avanzar hacia la internacionalización, Huehuetenango permanece entre las prioridades de modernización de la red aeroportuaria, pero todavía no tiene un cronograma concreto de obras.