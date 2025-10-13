“¡Ahí hay un hoyo!”: los gritos desesperados no lo salvaron; el agua lo tragó y su cuerpo apareció río abajo

Avanzaba despacio, con el agua hasta las rodillas. El video, grabado por vecinos muestra a un hombre caminando por una calle inundada de San Sebastián, Retalhuleu. Tropezó, cayó al agua, pero se levantó. Se le escucha resoplar, mirar al suelo, avanzar.

Desde el fondo del cuadro, varias voces femeninas gritan. “¡Ahí hay un hoyo! ¡¡No, no...!!”, advierten con desesperación. Él no responde. Da unos pasos más y, en cuestión de segundos, es tragado por la corriente. Su cuerpo desaparece por completo en el agua turbia. Un segundo después, el silencio.

El video circuló ampliamente en redes sociales desde la noche del domingo. La escena fue captada en medio de las lluvias que provocaron severas inundaciones en esa localidad.

Este lunes 13 de octubre, tras horas de búsqueda río abajo, socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca, Bomberos Voluntarios y elementos del Ejército de Guatemala localizaron el cuerpo a unos ocho kilómetros del lugar del suceso, en el río Ixpats. Fue trasladado a un área segura y notificado a las autoridades.

El Ejército, a través de la Brigada Humanitaria y de Rescate, informó que apoyó en las labores de localización del cuerpo, identificado preliminarmente como una persona de sexo masculino. No se han confirmado aún sus datos de identidad.

Las imágenes, crudas pero impactantes, han encendido nuevamente el debate sobre la infraestructura urbana y los riesgos invisibles bajo el agua.

Se rescató persona fallecida del río Ixpat, San Sebastián Retalhuleu, a 8 kms río abajo fue localizada y trasladaron a un área segura el cuerpo e informaron a las autoridades.

