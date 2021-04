Al menos diez municipalidades entregaron ivermectina a pacientes covid-19

En Guatemala se incluye ivermectina en los kit de tratamiento para el covid, pese a que su uso no está fundamentado en ninguna evidencia científica. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el transcurso del 2020, mientras estuvo vigente el estado de calamidad, las municipalidades entregaron kits de medicamentos a personas con covid-19 que contenían pastillas de ivermectina de 6 miligramos. Sin embargo, no hay evidencia científica que este medicamento reduzca la mortalidad o incida en la mejoría de los pacientes.

La pandemia encendió las alertas en la población a nivel mundial´. En ese ambiente de temor, políticos optaron por distribuir a vecinos cajas de medicamentos cuyo uso nunca fue aprobado por la comunidad científica para tratar o prevenir coronavirus.

Ejemplo de ello son algunas municipalidades que en 2020 registran adjudicaciones en el portal Guatecompras al amparo del estado de calamidad para la compra de tabletas de ivermectina de 6 miligramos. Estas son: Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez; Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; Las Cruces, Petén, San Benito, Petén; Jutiapa, Jutiapa; y Villa Nueva, Amatitlán, Palencia, Fraijanes y Mixco, del departamento de Guatemala.

En total las comunas compraron 12 mil 830 tabletas de ivermectina de 6 miligramos. Las que mas adquirieron fueron Villa Nueva, con 6 mil 900 a Q1.40 cada una; y Mixco, con 3 mil tabletas a Q10 cada una.

Santo Tomás la unión compró 320 unidades a Q25 cada una; Las Cruces compró 80 a Q35 cada una y San Benito Petén compró 50 tabletas a Q45 cada una. No es posible identificar el costo al que adquirieron el resto de las comunas ya que facturaron por kit de medicamentos, que incluía otros fármacos.

Además de las comunas, también hay hospitales como el de Nebaj, Villa Nueva, San Juan de Dios, San Vicente, Regional de Occidente, Nacional de San Marcos, Cuilapa, Japón y Jalapa que registran compras de ivermectina para pacientes covid-19, ASÍ COMO LAS AREAS DE SALUD DE Izabal y Guatemala Central.

No es adecuado

Ni la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ni la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) avalan el uso de la ivermectina como método para prevenir o tratar covid-19.

Este medicamento es un antiparasitario y se ha aprobado para tratar enfermedades parasitarias y existen aplicaciones sobre la piel para los piojos y afecciones, según las dos agencias científicas. Sin embargo, las personas no deben auto recetarse este medicamento.

“La FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido asistencia médica y han sido hospitalizados tras automedicarse con ivermectina prevista para los caballos”, comunicó la FDA en una publicación del 11 de marzo del año en curso.

Layla Woc Colburn, profesora asociada en la División de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, EE. UU., explica que la ivermectina se empezó a utilizar para tratar covid-19 en varios países de Latinoamérica a raíz de una mala interpretación y traducción de un estudio publicado en la revista Antiviral Research, en junio de 2020.

“No había estudios aleatorizados en esos momentos y los gobiernos lo vieron como un tratamiento barato, pero sin tener datos. La Organización Panamerican de la Salud dio una recomendación en contra del uso de la ivermectina en junio 2020”, dijo la médica.

Guatemala fue uno de esos países. En agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) comenzó con la distribución de kit de medicamentos que incluían pastillas de ivermectina de 6mg.

El Programa de Acceso a Medicamentos invirtió Q5 millones para la elaboración de 120 mil kits, que a la fecha se siguen entregando a pacientes leves en toda la red de servicios públicos, comentó el viceministro de atención primaria en salud, Edwin Montúfar.

“El uso de Ivermectina para la atención de pacientes Covid-19 está regulado en el decreto legislativo 12-2020, articulo 3; acuerdo Ministerial 181-2020; guía operativa para el tratamiento de pacientes ambulatorios covid-19 y el manual para el manejo ambulatorio de casos Covid-19”, justificó.

No obstante, Woc-Colburn recomienda a municipalidades y gobiernos que se abstengan de utilizar medicamentos que no tienen efectos contra el virus.

“Los países que han usado ivermectina no se han basado en evidencia científica. Las guías de tratamiento de la OMS, Infectious Diseases Society of Ameria (IDS), National Institute Health (NIH) y la FDA no la recomiendan”, dijo la profesional de la salud.

No auto recetarse

El pasado martes el presidente Alejandro Giammattei afirmó, sin ninguna evidencia científica, que la ivermectina “sustituye por mucho a la vacuna si se toma preventivamente”. Esto rápidamente fue desmentido por la comunidad científica y reprochó al mandatario esparcir falsedades.

Lorena Serna, del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos de la carrera de Química Farmacéutica en la Universidad de San Carlos, hace un llamado a la población para que no se automedique, ya que las consecuencias podrían ser graves.

“La ivermectina es un producto farmacéutico que requiere receta médica para su venta. Es un antiparasitario. Si alguien tiene síntomas de covid-19 debe ser tratado por un médico, no debe auto recetarse”, dice Serna.

Claudia García, química farmacéutica e integrante de la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) dijo que en el mundo no existe un estudio que haya concluido que la ivermectina ayude a reducir la gravedad de la enfermedad o reducir la mortalidad. Y reitera que todo medicamento debe ingerirse bajo prescripción médica.

“Existe el riesgo de que las personas ingieran este tipo de medicamentos, que no funcionan para prevenir covid-19, y decidan descuidar las medidas importantes, como el uso correcto de la mascarilla”, dice García.

Por su parte, Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que que no existe un medicamento para prevenir covid-19. “Los alcaldes lo que hacemos es palear la situación para llevarle medicamentos a las personas”, justificó.